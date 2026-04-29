Ärger in Oberndorf: Bauturbo soll vorerst gestoppt werden – Anwohner kündigen Klage an

Der Bauturbo hat in Oberndorf hohe Wellen geschlagen. Auslöser ist ein geplantes Mehrfamilienhaus im Lerchenweg. Nun sollte eine alternative Ausführung diskutiert werden, doch es kam ganz anders.
Neue Wendung in der Diskussion um den Bauturbo: Nach dem Ärger um das geplante Mehrfamilienhaus im Lerchenweg hatte der Gemeinderat eine erneute Diskussion über die Leitlinien angeregt. Jetzt stimmte der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag dafür, den Bauturbo bis auf Weiteres auszusetzen. Und wie geht es mit dem Bauprojekt auf dem Lindenhof weiter?