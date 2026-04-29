Ärger in Oberkirnach: Kritik an Platzvergabe für die Kindergärten

Kritik am Platzvergabeverfahren für Kindergärten brandete im Ortschaftsrat Oberkirnach auf. Auslöser war ein Kind aus Oberkirnach, das im dortigen Waldkindergarten keinen Platz fand.
Eine Zuhörerin plädierte dafür, Kinder aus Oberkirnach für den Waldkindergarten zu bevorzugen. Man sei eine einheitliche Stadt und es kämen mehr Anmeldungen, als Plätze da seien, entgegnete jedoch Ortsvorsteher Franz Günter. Es gebe auch Oberkirnacher Kinder in anderen Kindergärten. Im Moment seien fünf einheimische Kinder aufgenommen, weitere auf der Warteliste. Ein Besucher fand es unerklärlich, dass man als Oberkirnacher zu einem anderen Kindergarten fahren muss.