Kritik aus Niedereschach Rüdiger Krachenfels prophezeit düstere Zeiten

Tradition hat es in Niedereschach, dass der stellvertretende Bürgermeister in der letzten Gemeinderatssitzung ein Fazit über das zurückliegende Jahr zieht. Rüdiger Krachenfels übernahm diese Aufgabe und übte erneut Kritik an der Bundesregierung.