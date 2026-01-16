Ärger in Mühlheim: Wird der Biber zum Problemtier?

Durch einen fleißigen Biber kommt der Mühlheimer Landwirt Wilhelm König nicht mehr an sein Tierfutter. Ob die Entschädigungszahlungen reichen, ist für ihn ungewiss.
Blickt man auf die Wiese unterhalb des Weiherhofs, könnte man denken, Geschichte wiederholt sich. „Als das alles noch zum Kloster gehörte, waren hier der Obere und Untere Weiher, aus dem die Mönche während der Fastenzeit ihre Fische bekamen“, erklärt Landwirt Wilhelm König. Schaut man jetzt auf das Gebiet, sieht man dort die Eisfläche zweier zugefrorener Weiher – allerdings „Baujahr“ 2024 und 2025. Und sie wurden auch nicht durch von Menschenhand aufgeschüttete Dämme errichtet, sondern von einem Biber.