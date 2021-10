Werden Anwohner in Loßburg doppelt benachteiligt?

Ärger in Masselstraße

1 Auf dieser Fläche soll das Haus entstehen. Foto: Fuchs

Zwei Flurstücke in der Masselstraße 2 in Loßburg sollen zusammengelegt werden, damit der Bauherr dort ein größeres Haus errichten kann. Klingt unkompliziert. Aber die anderen Anwohner sind sauer.















Loßburg - Was in dem Wohngebiet auffällt: Viele Häuser sind regelrecht eingegraben. Zur Haustür geht es ein paar Stufen hinunter. Das sei nötig gewesen, so die Eigentümer. Der Bebauungsplan sehe eine Traufhöhe von 5,50 Metern auf der Talseite und von 4,50 Metern auf der Bergseite vor.