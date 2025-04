Ärger in Lauterbach: Transparenz ist jetzt gefragt

Ärger in Lauterbach

Einiges im Argen zu liegen scheint im Lauterbacher Rathaus.

Zu Zeiten eines Norbert Swoboda als Bürgermeister gab es im Lauterbacher Rathaus Mitarbeiter, die von der dortigen Arbeit und dem Betriebsklima schwärmten und nie wieder weg wollten. Hat sich diese Situation jetzt verändert? Wenn man dem, was im Dorf so gesprochen wird, Glauben schenken darf, dann ja. Doch von außen ist es schwer zu beurteilen, was heute anders sein soll oder gar anders ist. Stimmen die Vermutungen, dass das „alte“ Swoboda-Personal gegen „neues“ Leichtle-Personal ausgetauscht werden soll? Warum siezte der Bürgermeister eine Kandidatin auf einer Stelle, die er eigentlich sehr gut kennt? Wollte er von dieser Tatsache ablenken oder sich einfach nur „professionell“ verhalten? Auf viele der Fragen sollte es auch öffentlich – unter Wahrung verständlicher Schutzrechte – eine klare Antwort geben. Unklare Verhältnisse belasten im Jubiläumsjahr besonders.