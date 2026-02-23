Ärger in Langenschiltach: Neuer Anlauf für Solarpark sorgt wieder für Anwohner-Protest

Die neuen Pläne für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Langenschiltach versetzen Anwohner in Aufruhr. Was sie kritisieren – und was der Grundstückseigentümer sagt.

Gerhard Lehmann, Robert Weißer, Johannes Probst und ihre Nachbarn sind überrascht. Eigentlich hätten sie nicht mehr damit gerechnet, dass es noch einmal einen Vorstoß geben würde in Sachen großflächiger Photovoltaikanlage (PV-Anlage) im Bereich Vogte in Langenschiltach. Hatte der Gemeinderat der Stadt St. Georgen sich doch Anfang 2025 klar gegen das Vorhaben positioniert.

Nun aber liegen die Pläne – wenn auch in erheblich abgewandelter Form – noch einmal auf dem Ratstisch. Noch knapp zwei statt wie zunächst geplant etwa 7,5 Hektar soll die Anlage groß werden. Zur Planung neu hinzugekommen ist ein Batteriespeicher. Am Dienstag, 24. Februar, sind die Pläne in der Sitzung des Ortschaftsrats Langenschiltach Thema, am darauffolgenden Mittwoch, 25. Februar, dann im Gemeinderat.

Erst aus den Unterlagen für diese Sitzungen haben auch die Anwohner im Langenschiltacher Außenbereich erfahren, dass nun doch noch einmal Bewegung in ein Vorhaben kommen soll, von dem sie annahmen, es sei für immer aus der Welt. Ein Jahr lang war es ruhig gewesen. Kommunikation zwischen dem Projektierer und den Anwohnern in dieser Zeit – Fehlanzeige. „Kommunikation auf Augenhöhe stellen wir uns anders vor“, ärgert sich Lehmann. Er spielt damit auf eine Präsentation des Projektentwicklers Klarvolt an, in der genau das – einen „Dialog auf Augenhöhe mit Anwohnenden“ – versprochen wird.

Auch wenn sich die Planung in der Zwischenzeit geändert hat, stehen die Anwohner dem Vorhaben nach wie vor äußerst kritisch gegenüber. „Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die PV-Anlage so nicht gebaut werden darf – das ist für uns ein Grundsatzbeschluss“, betont Probst. Dabei habe die Größe der Anlage eine Rolle gespielt, „aber nicht die entscheidende“, wie Probst sagt.

Anwohner wollen keine kleinere Anlage

Es sei das schützenswerte Landschaftsbild gewesen, das den Ausschlag gegeben habe – und das werde auch durch die kleinere Anlage und den Batteriespeicher massiv in Mitleidenschaft gezogen. „Wir handeln nicht um Quadratmeter“, stellt Probst klar. Aus Sicht der Anwohner sollte klar sein: Das Thema einer PV-Anlage an dieser Stelle müsste nach dem eindeutigen Beschluss des Gemeinderats im vergangenen Jahr eigentlich komplett vom Tisch sein. Dass das Vorhaben nun – auf kleinerer Fläche und mit geringerer Höhe – noch einmal vorliegt, ist ihnen ein Dorn im Auge. Denn auch mit der veränderten Planung sei die Anlage noch immer gut einsehbar.

Auch mit dem neu hinzugekommenen Batteriespeicher können sich die Anwohner ganz und gar nicht anfreunden – nicht nur optisch an einer Stelle, an der ihn alle Autofahrer sähen. Sie haben auch Bedenken wegen des Standorts in der Talsohle und des dort verlaufenden Bachs. In seiner Kindheit sei das Gebiet mehrfach überschwemmt worden, erinnert sich Lehmann.

Folgt ein Domino-Effekt?

Zudem befürchten die Anwohner nicht nur einen Imageverlust für den Tourismus in der Region – für viele landwirtschaftliche Betriebe mittlerweile ein wichtiges Standbein –, sondern auch einen Dominoeffekt: In unmittelbarer Nähe gibt es weitere drei Anwesen, die mit gleichen Recht Investoren ihre Flächen für PV-Anlagen zur Verfügung stellen könnten, berichtet Lehmann. „Wenn der Gemeinderat dieses Vorhaben genehmigt, dann öffnet man eine Tür, die man nicht mehr zukriegt“, meint Probst.

Grundstückseigentümer spricht von Entgegenkommen

Eines ist klar: Nach vielen Meinungsverschiedenheiten sind die Fronten zwischen den Anwohnern und Grundstückseigentümer Thomas Dold verhärtet. Er habe versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden, sagt er gegenüber unserer Redaktion – ohne Erfolg. Stattdessen habe er sich massiv angegangen gefühlt wegen seiner Pläne. „Dabei ist es mein gutes Recht, eine Lösung für mein elterliches Anwesen zu finden.“

Nach dem Versagen des Projekts vor einem Jahr, habe er zusammen mit dem Projektierer die Planung angepasst, weil man ihm gesagt habe, dass die Fläche zu groß sei. „73 Prozent sind wir zurück gegangen, obwohl die Fraktionsvorsitzenden nur 50 Prozent gefordert hatten.“ Dass das Vorhaben nun dennoch so kritisch gesehen werde, könne er nicht verstehen, meint Dold. Er findet, „dass ich jedem Wunsch gerecht geworden bin“.

Landschaftsbild „kann ich schon gar nicht mehr hören“

Dold ärgert sich, dass nun wieder das Landschaftsbild als Gegenargument ins Feld geführt wird. „Das Wort kann ich schon gar nicht mehr hören“, sagt er. Denn was ein schönes Landschaftsbild sei, sei subjektiv. Dass das so großen Einfluss hat, findet er nicht nachvollziehbar.

„Wir kämpfen dafür“, sagt er über sich und den Projektentwickler. „Wir sind motiviert.“ Und dann werde man sehen, was die städtischen Gremien zur neuen Planung sagen. Die Sitzungsvorlage für Gemeinderat und Ortschaftsrat zumindest lässt weiterhin Vorbehalte der Stadtverwaltung gegen das Projekt erahnen.