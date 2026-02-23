Ärger in Langenschiltach: Neuer Anlauf für Solarpark sorgt wieder für Anwohner-Protest

Die neuen Pläne für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Langenschiltach versetzen Anwohner in Aufruhr. Was sie kritisieren – und was der Grundstückseigentümer sagt.
Gerhard Lehmann, Robert Weißer, Johannes Probst und ihre Nachbarn sind überrascht. Eigentlich hätten sie nicht mehr damit gerechnet, dass es noch einmal einen Vorstoß geben würde in Sachen großflächiger Photovoltaikanlage (PV-Anlage) im Bereich Vogte in Langenschiltach. Hatte der Gemeinderat der Stadt St. Georgen sich doch Anfang 2025 klar gegen das Vorhaben positioniert.