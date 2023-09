1 Blick in den Gemeinderatssaal: Komplett eingerüstet und mit Folie ausgelegt gleicht der ausladende Raum im Rathaus II derzeit einer Großbaustelle – zum Unmut vieler Stadträte. Foto: Bender

Erst im vergangenen Jahr wurde die Sitzungsstätte des Lahrer Gemeinderats im Rathaus II renoviert, nun laufen dort erneut umfangreiche Arbeiten. Für Kritik sorgen vor allem die hohen Kosten











Link kopiert



Das Schild an der Tür, das auf Malerarbeiten dahinter hinweist, entpuppt sich beim Blick in den Gemeinderatssaal als stark untertrieben: Der ausladende Raum gleicht einer Großbaustelle. Das bekannte Inventar mit Sitzungstischen und Stühlen ist einem riesigen Gerüst gewichen, die Decke ist aluverschalt, der Boden mit Folie und Flies ausgelegt. Arbeiter bedienen sich fleißig an Geräten und Materialien, die in der Mitte des Raums lagern. Ein Déjà-vu stellt sich ein: Schon im vergangenen Jahr wurde der Saal im Rathaus II saniert. Warum nun schon wieder?