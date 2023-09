Seit mehreren Wochen liegen zehn bis 15 Müllsäcke im Wald bei Höfen – genauer gesagt an der großen Kurve der Straße hoch auf die Charlottenhöhe, etwa 15 Meter in den Waldweg rein, genau am Mast der Freilandleitung. Das berichtet der Höfener Armin Walter im Gespräch mit unserer Redaktion. Er entdeckte die blauen Müllsäcke bereits am Montag, 14. August, bei der morgendlichen Hunderunde gegen 7 Uhr. Am Abend zuvor gegen 20.30 Uhr war es ihm noch nicht aufgefallen. Einen Tag später habe er dem Höfener Ordnungsamt telefonisch eine entsprechende Meldung gemacht und die Antwort bekommen: „Wir kümmern uns – der Bauhof schaut danach“.

Nachdem rund eineinhalb Wochen nichts passiert sei, habe er dann eine telefonische Meldung bei der Polizei in Bad Wildbad gemacht. Auch hier sei ihm zugesagt worden, „dass man sich darum kümmert“.

Säcke platzen auf

Aber bis Dienstagmorgen war noch immer nichts passiert: Der Müll liegt noch immer unverändert im Wald. „Die Säcke platzen so langsam auf oder werden von Wildtieren aufgerissen“, sagt er. Der Bereich um diese große Kurve der Straße sei ohnehin ein beliebter Müllabladeplatz, „aber so dreist mit zehn bis 15 Müllsäcken habe ich es bislang noch nicht erlebt“ so Walter, der hofft, dass man solche Umweltsünder irgendwie ausfindig machen kann.