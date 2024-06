Ärger in Donaueschingen: Kitagebühren sorgen wieder für Zündstoff

Ärger in Donaueschingen

1 Dass Kinder eine Kita besuchen und ihre Schuhe dort abstellen können, hier eine Aufnahme aus Villingen von April, das kostet die Eltern auch etwas. Foto: Andreas Block

Die Donaueschinger Eltern machen erneut ihrem Unmut in der Gemeinderatssitzung Luft. Nun soll eine Grundsatz-Entscheidung getroffen werden. Doch den Beschluss fast erst der neue Gemeinderat.









Die Elternbeiträge für Kitas haben in Donaueschingen schon zuvor für ordentlich Rumoren unter den betroffenen Eltern gesorgt. Im März demonstrierten sie vor dem blauen Rathaus, besuchten auch die Ratssitzung, in der eine Erhöhung beschlossen wurde. Dieser Termin stand jetzt wieder an – und wieder waren Eltern vor Ort, um ihren Unmut über die Höhe der Beiträge zu äußern.