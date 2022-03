Ärger in Deißlingen

2 Auf diesem Grundstück in der Friedrichstraße 30 soll ein Mehrfamilienhaus errichtet werden. Die Genehmigung liegt auf Eis. Foto: Reinhardt

In Deißlingen stößt die Planung eines Mehrfamilienhauses auf Widerstand. Außerdem hat es ein Bauherr mit einer Aufschüttung und einem hohen Sichtschutzzaun etwas zu gut gemeint. Der Zaun muss möglicherweise zurückgebaut werden.















Deißlingen - Einige Baugesuche stand am Dienstagabend auf der Tagesordnung des Deißlinger Gemeinderats. Darunter auch ein paar kritische Fälle.

In der Friedrichstraße 30 soll nach dem Wunsch eines Investors ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten mit Tiefgarage im Hang, Garagen außerhalb des Gebäudes und Stellplätzen errichtet werden. Die Stellplatzzahl von 2,0 wird bei dem Vorhaben rechnerisch eingehalten. Inzwischen wurde der Bauantrag vervollständigt und geprüft. Auch die Höhenabwicklung, so Ortsbaumeister Rainer Braun, hinsichtlich des Umgebungsanpassung des Gebäudes wurde im Bauantrag ergänzt.

Kreisbauamt hat Bedenken

Das Kreisbauamt, habe mitgeteilt, dass das Amt weiterhin Bedenken hinsichtlich der Erfüllung der Kriterien für das Einfügen in die Umgebung habe. Auch eine bereits im vergangenen Jahr durchgeführte Angrenzer-Benachrichtigung ergab erheblichen Unmut gegen die geplante Bebauung. Von insgesamt sechs Angrenzern haben sich fünf schriftlich dagegen geäußert.

Für Angrenzer zu groß

Eine ganze Reihe von Bedenken habe die Angrenzer vorgebracht. Vor allem wurden Bedenken und Einwände gegen den Baukörper vorgebracht wie: zu großes Gebäude, keine Zufahrt um das Gebäude für Rettungskräfte, begrünte Garage kein Ersatz für 1000 Quadratmeter Wiese oder das Mehrfamilienhaus reiche weit über die Höhe der umliegenden Häuser hinaus – um nur einige der Einwände zu zitieren.

Auch Bruno Bantle (SPD) sprach sich gegen die Größe und Höhe des Gebäudes aus. "Das wirkt wie ein Klotz und sieht unmöglich aus." Auch gab der Rat zu Bedenken, dass Quellen in der Nähe seien, die man schützen sollte. Bürgermeister Ralf Ulbrich sagte, dass das Baurechtsamt auch noch prüfe ob hier eine Dreigeschossigkeit des Gebäudes vorliege oder, wie im Bauantrag festgehalten, nur zwei Vollgeschosse mit Dachgeschoss und Keller.

Baupreise im Blick

Auch Dietmar Kargoll (CDU) meinte, dass dies ein großer Baukörper sei. Doch habe man ja in Deißlingen auch das Problem, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die Baupreise seien enorm gestiegen gab der Rat zu bedenken. Bernd Krause (CDU) wollte wissen, wie lange es geht, bis das Baurechtsamt entscheidet hinsichtlich der Geschossigkeit des Gebäudes. Das, so der Bürgermeister, könne schon noch ein paar Wochen dauern.

Torsten Stumpf (SPD), stellte den Antrag das Baugesuch zu vertagen, bis die Entscheidung des Baurechtsamt vorliegt. Bei zwei Nein und vier Enthaltungen wurde diesem Antrag mehrheitlich zugestimmt.

Sollte das Baurechtsamt zum Schluss kommen, dass es sich entgegen einer ersten Bewertung um nur zwei Vollgeschosse handelt, wäre das Baugesuch genehmigungsfähig.

In Sachen Bergstraße 10/1 in Lauffen stimmte der Gemeinderat ebenfalls, wie der Ortschaftsrat, zu. Winfried Woszidlo konnte in der Sitzung noch einmal seinen Standpunkt darlegen. Wobei er jedoch bezüglich des Gebäudes meinte, dass das "geklärt ist". Woszidlo wollte lediglich den Lärmschutzwall erhöht wissen und forderte, dass ein Lattengerüst, welches die Höhe des neuen Hauses anzeigen soll, erstellt wird.

Bürgermeister Ralf Ulbrich meinte, dass man von Seiten der Verwaltung einen Vorstoß in Sachen Erhöhung des Lärmschutzwalls machen werde. Einer Erstellung eines Lattengerüsts erteilte er jedoch eine klare Absage. Zwar sei dies die Entscheidung des Gemeinderats, doch Ulbrich gab zu bedenken, dass man hierdurch einen Präzedenzfall schaffen würde. Die Entscheidung: Es gibt kein Lattengerüst.

Ärger in der Olgastraße

Ärger gibt es auch in der Olgastraße in Deißlingen. 2019 schon wurd dort der Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Einzelgarage genehmigt. Bereits während der Bauarbeit wurde festgestellt, dass auf dem südlichen Gelände Aufschüttungen vorgenommen wurden, die nicht mit dem Bauantrag übereinstimmten. Auf diesen Aufschüttungen wurde dann auch noch ein 1,70 m hoher, schwarzer Sichtschutzzaun rund um das Grundstück errichtet. Jetzt hat die Bauherrin Planunterlage hierfür eingereicht. Da im südlichen Bereich die Höhe von 2,50 Metern (Aufschüttung und Sichtschutzzaum) überschritten wurde, ist hierfür eine Baulast von der Eigentümerin der Olgastraße 3 erforderlich. Bislang wurde diese jedoch nicht unterschrieben.

Gemeinderat lehnt Einvernehmen ab

Die Verwaltung habe wegen des drohenden Fristablaufs vorsorglich nun das Einvernehmen versagt. Dies jedoch mit der Maßgabe, dass die Beratung im Gemeinderat erfolge und das Ergebnis dem Kreisbauamt mitgeteilt werde. Da sich der Zaun in seiner Ausgestaltung weder in die Umgebung einpasse noch eine Baulastübernahme für einen Teil der Zaunanlage vorliegt, war die Entscheidung für das Gemeindeparlament einfach. Einstimmig wurde das Einvernehmen für die Anlage abgelehnt.

Nun entscheidet das Baurechtsamt, ob die Zaunanlage eventuell sogar zurückgebaut werden muss.