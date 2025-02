Ärger in Burladingen

1 So dürfte es nach Meinung von Naturschützern im Scharlenbachtal nicht aussehen. Foto: privat

Naturschützer und Anlieger sind entsetzt und schalteten das Regierungspräsidium ein: Im Starzelner Scharlenbachtal, das ein Naturschutzgebiet ist, stellten sie nach Holzarbeiten große Schäden fest.









Das Scharlenbachtal und das Gewann Hofwald in Burladingen-Starzeln sind nicht nur zwei Kleinode, weil es für für die Anlieger schöne Naherholungsgebiete mit plätschernden Bächen an Wiesen und Wäldern gibt. Auch Fachleute in Behörden und im Forst wissen um den Wert der Region rund um den Bachlauf.