Ärger in Bochingen

1 Direkt am Parkplatz gibt es keine Beschilderung, die auf die Notwendigkeit einer Parkscheibe hinweist. Foto: Hezel

Ein Knöllchen zu kassieren, freut wohl keinen. Besonders groß ist der Ärger, wenn man von dem vermeintlichen Vergehen gar keine Kenntnis hatte und mit einem Bußgeld überrascht wird.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Moderne Wegelagerei“ so bezeichnet eine empörte Leserin das Vorgehen des Ordnungsamts auf dem Parkplatz am Kronesaal Bochingen. Ihr Vorwurf: Auf dem Parkplatz werden reihenweise Bußgelder wegen fehlender Parkscheiben verhängt. Doch, dass an dieser Stelle zwingend eine Parkscheibe ausgelegt werden muss, sei nicht erkennbar.