Balingen - Im Balinger Freibad können Schwimmer im großen Becken seit wenigen Tagen ihre Runden ziehen – das Kinderbecken ist allerdings weiterhin eine Baustelle und kann nicht genutzt werden. In wenigen Tagen sollen die Arbeiten dort nun aber endlich beendet sein.

Foth ist entsetzt

Christoph Foth (FDP) brachte am Dienstagabend seine Verärgerung darüber zum Ausdruck, dass der Kinderbereich noch immer nicht fertiggestellt ist. Er habe "mit Entsetzen" gesehen, so Foth, dass das Becken immer noch abgesperrt sei und nicht genutzt werden könne. Für das Freibad sei das sehr schlecht, so Foth – schließlich werde das Bad gerade von Familien mit Kindern gern besucht. Angesichts der in den vergangenen beiden Corona-Jahren ohnehin gesunkenen Zahl an Badegästen dürfe sich niemand wundern, wenn noch weniger Besucher ins Balinger Freibad kommen, wenn der Kinderbereich weiterhin nicht offen stehe.

Während ganzer Saison 2021 gesperrt

Die Arbeiten dort hatten im September 2020 begonnen. Der Kinderbereich soll neu gefliest werden, zudem wird der Tartanbereich drumherum erneuert. Während der ganzen Saison 2021 war der Kinderbereich gesperrt.

Fliesen erst spät geliefert

Seit wenigen Tagen aber laufen dort endlich die Arbeiten. Dass damit erst jetzt begonnen wurde, begründete Oberbürgermeister Helmut Reitemann damit, dass die neuen Fliesen erst spät im Jahr 2021 geliefert worden seien. Deren Einbau sei dann 2021 nicht mehr möglich gewesen. Jetzt aber, da die Temperaturen die Arbeit ermöglichen, sei man "mit Hochdruck", dran, so Reitemann.

In den nächsten Tagen sollen sie fertiggestellt sein, sodass der Kinderbereich bald schon für junge Badbesucher freigegeben werden könne. Er sei sich bewusst, so Reitemann, welche Bedeutung der Kinderbereich für das Freibad als "Familienbad" habe.