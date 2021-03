Illegale Müllablagerungen nehmen subjektiv gesehen in Bad Dürrheim zu. Erst am Wochenende wurden wieder mehrere Müllsäcke an einen Waldrand gestellt.

Bad Dürrheim - Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen kam es zu einer großen illegalen Müllablagerung an dem Spazierweg zwischen der Klinik Hüttenbühl und dem Edeka-Center. In beiden Fällen war es offensichtlich Hausmüll, zudem wurden Überbleibsel von einer Wohnungsrenovierung gefunden und Dinge, die auf den Sperrmüll oder die Deponie gehören, wie große Plastikteile. Auch stinkende organische Abfälle sind immer wieder dabei.

Für die Männer des Bauhofs ist dies jedes Mal eine ärgerliche Sache, da sie den Müll aufladen und auf Kosten der Steuerzahler entsorgen müssen. Subjektiv, so berichten die Mitarbeiter des Bauhofs, hat sich das Problem in der Coronazeit verstärkt.

Zusammen mit einem Vollzugsbeamten werden die Hinterlassenschaften regelmäßig durchsucht, ob es Hinweise auf den Verursacher gibt, denn ein solche Müllablagerung ist eine Ordnungswidrigkeit, die vom Landratsamt verfolgt wird.

Auch an den Straßenrändern liegt wie jedes Frühjahr eine Menge Müll. In diesem Jahr will man diesen in und rund um Bad Dürrheim und den Teilorten bei der Aktion Saubere Landschaft einsammeln. Der Termin dafür ist am Samstag, 24. April, nähere Informationen teilt die Stadtverwaltung rechtzeitig mit.