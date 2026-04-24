Der Bundestag lässt jetzt auch ein Strafverfahren gegen die Linken-Politikerin Gökay Akbulut zu. Derweil ist das Verfahren gegen einen VfB-Fan bereits abgeschlossen.

Wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von VfB-Fans im Zug zwischen Mannheim und Stuttgart droht der Linken-Politikerin Gökay Akbulut nun offenbar eine Anklage. Wie aus einer Mitteilung des Bundestages hervorgeht, genehmigte das Parlament der Stuttgarter Staatsanwaltschaft jetzt die Durchführung eines Strafverfahrens gegen die Mannheimer Bundestagsabgeordnete. Der Immunitätsausschuss hatte dies dem Plenum zuvor empfohlen. Die Entscheidung fiel wie meist in solchen Fällen einstimmig und ohne Aussprache.

Gleichzeitig wurde auch die Immunität des Brandenburger AfD-Abgeordneten Hannes Gnauck aufgehoben. Bei ihm geht es um ein gerichtliches Disziplinarverfahren, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Ihm werde vorgeworfen, in seiner Zeit als Bundeswehrsoldat die unter Extremismus-Verdacht stehende AfD-Jugendorganisation Junge Alternative unterstützt zu haben, teilte Gnauck auf der Plattform X mit.

Seit zehn Monaten wird offiziell ermittelt

Im Fall Akbulut hatte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft sich im vergangenen Juni bereits die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens genehmigen lassen. Die neuerliche Entscheidung von Bundestag und Immunitätsausschuss ermöglicht nun den nächsten Schritt. Allerdings kenne man die Genehmigung bisher nur aus der Bundestagsmitteilung, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Stefanie Ruben auf Anfrage. Die Ermittlungen dauerten an.

Abgeordnete von Bundestag und Landtagen sind grundsätzlich vor Strafverfolgung geschützt. Dadurch sollen sie unabhängig ihrer parlamentarischen Arbeit nachgehen können. Dies bedeutet nicht, dass sie über dem Gesetz stehen. Allerdings müssen Behörden wie die Staatsanwaltschaften grundsätzlich zuerst die Zustimmung des Bundestags einholen, ehe sie ein Verfahren eröffnen oder eine Maßnahme wie eine Durchsuchung einleiten. Dies verhindert in der Regel das Verfahren nicht, zieht es aber in die Länge.

Strafbefehl für den Widersacher

Demgegenüber konnte das Strafverfahren gegen einen Mann, mit dem Akbulut damals im Intercity aneinander geraten war, bereits juristisch abgeschlossen werden. Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilte, wurde gegen den VfB-Fan wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen beantragt. Der entsprechende Strafbefehl sei vom Amtsgericht antragsgemäß erlassen worden und sei mittlerweile rechtskräftig. Damit gilt der Mann als vorbestraft.

Er und andere VfB-Fans sollen nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft von Akbulut beleidigt worden sein. Darauf habe ihr der Mann den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt und eine Bierdose nach ihr geworfen. Akbulut hatte eine Schürfwunde an der Stirn erlitten und Anzeige erstattet. Sie sei rassistisch und sexuell beleidigt worden, berichtete sie auf ihrem Instagram-Kanal. Offenbar hatte man sich politisch gestritten. Allerdings soll auch Akbulut aggressiv gewesen sein. Augenzeugen berichteten, sie habe eine Flasche nach dem Mitreisenden geworfen. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu nicht. Akbulut ließ eine Anfrage dieser Zeitung unbeantwortet.