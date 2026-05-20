Ärger im Schwanauer Gemeinderat: Deshalb sieht Hartmut Läßle den Ortsteil Wittenweier benachteiligt

Die Zusammensetzung der Fraktionssprecherrunde hat im Gemeinderat für Diskussionen gesorgt. Bürgermeister Gutmann wies den Vorwurf der Ungleichheit zurück.
Die Gemeinderatssitzung am Montagabend war bereits so gut wie vorüber, als Ratsmitglied Hartmut Läßle (Liste Hartmut Läßle) unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ein Thema in den Raum warf, dass ihn nach eigenen Aussagen sehr beschäftige. „Es geht um die Fraktionssprecherrunde als erste Instanz der politischen Willensbildung in unserer Gemeinde“, erklärte er. „Ich finde es nicht richtig, dass auf dieser ersten Ebene Wittenweier nicht vertreten wird, die Informationen werden dadurch ungerecht verteilt. Ich würde gerne in Auftrag geben, dass wir dafür eine Lösung finden.“