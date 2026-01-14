Ärger im Parkhaus „Stadtmitte Süd“: Teures Versehen – Azubi soll 41,50 Euro statt 1,50 Euro zahlen

Ein 20-Jähriger erlebte nach dem Parken in der Rottweiler Innenstadt eine böse Überraschung – und stellt die Strafpraxis im Parkhaus „Stadtmitte“ infrage.
Dass Parken nicht nur teuer, sondern auch stressig sein kann, dürften insbesondere Menschen aus Rottweil wissen. Die Kreisstadt verfügt zwar inzwischen über zwei größere Parkhäuser, doch mancher scheint noch Probleme mit dem Prozedere vor Ort zu haben. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat sich ein 20-Jähriger über aus seiner Sicht zu hohe Strafen beim Parken beschwert. Wir klären auf.