Ärger im Kreis Rottweil: Totales Altkleider-Chaos – das ist jetzt der Plan des Landratsamts

1 Kissen, ganze Koffer und bergeweise Altkleidersäcke – viele Verwerter scheinen die Leerung einfach eingestellt zu haben. Foto: Otto

Die Altkleider- und Müllberge an den Sammelstellen wachsen und wachsen – das System ist zusammengebrochen. Wir fragen das Landratsamt Rottweil: Wie geht es weiter? Was sollen die Bürger machen? Hier alle Antworten.









Link kopiert



Solche Anblicke ist man im ansonsten doch recht aufgeräumten Kreis Rottweil nicht gewohnt. Altkleidersäcke und jede Menge anderer Unrat türmen sich allerorten an den Containern – und es wird immer mehr. Das Sammelsystem ist am Ende. Wie reagiert nun das Landratsamt? Unsere Fragen hat Sprecherin Andrea Schmider schriftlich beantwortet. Was sagt der Landkreis als zuständige Behörde für die Müllentsorgung zu der Altkleiderthematik?