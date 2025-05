Ärger im Gemeinderat von VS: So reagieren Grüne auf CDU-Antrag

Fraktionsvorsitzende Ulrike Salat schreibt in einer Stellungnahme für die Grünen: „Es gibt einen Antrag der CDU-Fraktion, welcher auch der Presse zuging und bereits veröffentlicht wurde, indem die CDU postuliert, den Bürokratieabbau durch Streichung von VS-spezifischen Regularien und Vorschriften voranzutreiben.

„Wir lehnen den Antrag der CDU ab, er ist populistisch, tendenziös und nicht zielführend. Unter dem Deckmantel des Bürokratieabbaus wird hier Politik gegen SPD und Grüne gemacht. Gegen wen will sich die CDU hier abgrenzen? Sicher nicht gegen rechts“, heißt es im Wortlaut.

Und weiter: „Sie wenden sich mit diesem Antrag offen gegen – uns Grünen – wichtige Errungenschaften der letzten Jahre. Aber schauen wir uns das mal genauer an: Im ersten Punkt möchten die Antragssteller die Mitgliedschaft in der Seebrücke abschaffen – wie viel Geld und Bürokratie wird hierbei gespart? Null. Im zweiten Punkt geht es um die Prüfung aller Beschlussvorlagen, ob sie klimaneutral, klimapositiv oder negativ sind. Dieses Kästchen auszufüllen dauert nicht lange – bedeutet aber, dass man sich Gedanken über den Einfluss der Entscheidung auf das Klima macht. Es fördert damit die Bewusstseinsbildung und ja, führt im Gemeinderat auch manchmal zu, in unseren Augen, wichtigen Diskussionen“, erklärt Ulrike Salat.

Und kommt zum dritten Punkt, der Abschaffung des seit 2021 in VS gültigen Baustandards KfW 40 und teilt mit: „KfW 40 ist nach Aussage von Experten heutzutage der Goldstandard, mit geringeren Energiekosten; mit guter Dämmung und erneuerbaren Energien sinken jährliche Kosten und der Wiederverkaufswert der Immobilie steigt. Selbst wenn die Herstellungskosten – und das gilt nur für Einfamilienhäuser, nicht für Mehrfamilienhäuser – laut Experten höher sind amortisieren sich diese in den vielen Jahren im Betrieb des Gebäudes. Es ist also eine Investition in die Zukunft – und wird über Förderprogramme auch gefördert, günstige Kredite sind möglich. Also auch dieser Punkt: Reine Ideologie der CDU.“

Kante gegen Grüne und SPD?

„Da fragt man sich also, was die Intention dieses Antrags ist. Grüne und SPD abzustrafen? Eine deutliche Kante gegen Grüne und SPD zu zeigen? Aufgebautes Vertrauen zu zerstören?“, meint die Fraktionsvorsitzende weiter. Es sei jedenfalls inhaltlich eine deutliche Positionierung, Artikel des Schwarzwälder Boten und der Neckarquelle hätten dies schon erläutert, genau die gleichen Anträge gab es bereits von einer jetzt als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei. Die CDU zeige also hier ihre inhaltliche Ausrichtung. „Wir sind tief enttäuscht – gemeinsam mit uns geht anders.“

Nicht überrascht

Weiter schreibt Ulrike Salat: „Der Vollständigkeit halber möchten wir an dieser Stelle noch anbringen, dass wir nicht sehr überrascht sind, hat die CDU doch bereits in den letzten Jahren gezeigt, wie sie zu klimapolitischen Themen steht: sparen und streichen bei ÖPNV, keine wirtschaftlich steuernde Parkraumbewirtschaftung, Ausbau des Radverkehrs nur gegen Fördermittel, Ausbau der Elektroladeinfrastruktur, beantragt in 2020, abgelehnt, keine Freigabe für Mittel für eine Erhöhung der Sanierungsrate, Kürzung der von der Verwaltung beantragten Personals im Klimaschutz- beziehungsweise Klimaanpassungsbereich, mehrfache Ablehnung von PV-Anträgen, kürzlich auch zur Erhöhung der Dach-PV – bei gleichzeitiger Ablehnung von Freiflächen-PV, keine Unterstützung beim Antrag zu Mehrweg statt Einweg, rigorose Ablehnung der Plastiksteuer und vieles mehr.“

Und schließlich: „Gerne schlagen wir Maßnahmen vor die Bürokratie wirklich abbauen. Hierzu gehören unserer Meinung nach klar definierte und digitalisierte Prozesse in der Verwaltung, ein Projektcontrolling das greift, eine klare Aufgaben- und Verantwortungsbeschreibung, ein starkes Leadership auf Augenhöhe und Teamgeist – und eine gehörige Portion Eigenverantwortung und das Bewusstsein hierfür.“