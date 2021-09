Bundestagswahl 2021 Dubioser Flyer in Neuweiler entdeckt

Vor der Bundestagswahl am Sonntag wird aktuell nach wie vor mit harten Bandagen um jedes Kreuz gekämpft. Teilweise findet sich aber auch nicht alltägliche Wahlwerbung – oder in diesem Fall das Gegenteil – in den Briefkästen. So erging es nun einer Bürgerin aus Neuweiler.