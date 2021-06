Nicht nur in Rottweil auf der Saline müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen. Auch in Deißlingen läuft der Verkehr nicht so rund wie sonst. Grund hierfür sind dringende Sanierungsarbeiten an zwei Brücken. Seit 31. Mai ist die Brücke über die Deißlinger Bahnhofstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich über die Bahnhofstraße umgeleitet. Die Komplettsanierung soll bis Ende August abgeschlossen sein.