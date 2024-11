1 Das Amtsgericht Offenburg befasst sich am Freitag, 22. November, mit Vorwürfen gegen den AfD-Bundestagskandidaten Taras Maygutiak. Foto: Armbruster

Der Offenburger AfD-Bundestagskandidat hat juristischen Ärger: Er muss sich am 22. November vor Gericht verantworten. Zu den Hintergründen äußert der Beschuldigte sich nicht – kündigt aber seinerseits rechtliche Schritte gegen die Staatsanwaltschaft an.









Norm alerweise bergen Verfahren an Amtsgerichten wenig Zündstoff. In Offenburg ist dies nun anders: In der aktuellen Sitzungsliste taucht als letzte Position der Beschuldigte „Taras M“ auf.