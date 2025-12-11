Stimmung bei Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Kritik sorgt für Unruhe - Kovac pflichtet bei

Kurz vor dem Jahresende brodelt es auf einmal wieder bei Borussia Dortmund. Auslöser ist die heftige Kritik von Nico Schlotterbeck nach dem verspielten Champions-League-Sieg gegen Bodö/Glimt.
Dortmund - Explosionsgefahr bei Borussia Dortmund nach Nico Schlotterbecks verbalem Rundumschlag: Die deutlichen Worte und Angriffe des Abwehrchefs auf seine Mitspieler wirkten auch am Donnerstag noch nach. Am Tag nach der 2:2-Blamage (1:1) in der Champions League gegen den norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt versuchte BVB-Trainer Niko Kovac das Thema abzumoderieren, indem er Verständnis für Schlotterbeck zeigte.