Äpfel, Birnen, Zwetschgen: So fällt die Streuobsternte im Zollernalbkreis aus

Kein Spätfrost und genug Regen: Streuobstliebhaber dürfen sich über die Ernte freuen. Auch im Zollernalbkreis sind viele Sorten zufällig entstanden – und tragen teils kuriose Namen.
Die Streuobstbäume im Zollernalbkreis werfen in dieser Saison nahezu Vollertrag ab, wie Achim Beck, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau im Landratsamt, berichtet. Apfel-, Birnen und Zwetschgenbäume sind teils mit Früchten überladen. So auch auf der kommunalen Streuobstfläche am Friedhof im Balinger Stadtteil Heselwangen.