Äpfel, Birnen, Zwetschgen: So fällt die Streuobsternte im Zollernalbkreis aus

Kein Spätfrost und genug Regen: Streuobstliebhaber dürfen sich über die Ernte freuen. Auch im Zollernalbkreis sind viele Sorten zufällig entstanden – und tragen teils kuriose Namen.

Die Streuobstbäume im Zollernalbkreis werfen in dieser Saison nahezu Vollertrag ab, wie Achim Beck, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau im Landratsamt, berichtet. Apfel-, Birnen und Zwetschgenbäume sind teils mit Früchten überladen. So auch auf der kommunalen Streuobstfläche am Friedhof im Balinger Stadtteil Heselwangen.

Seit 2009 wird die rund elf Hektar große Fläche von den Vereinsmitgliedern der Baum und Fachwarte Zollernalb betrieben, unterstützt von der Stadt Balingen, dem Landratsamt und Ortsvorsteher Berthold Roller. Der Vorsitzende Hans-Jürgen Snackers betont: „Die Obsternte in diesem Jahr ist sehr gut.“ Es gebe nur einzelne regionale Ausfälle in den Bereichen um Grosselfingen und Gruol. Dort seien Hagelschäden zu verzeichnen gewesen.

Der Zollernalbkreis ist Teil des Schwäbischen Streuobstparadieses, das sich im Norden bis in den Raum Stuttgart erstreckt. Circa 200 000 Obstbäume auf 2500 Hektar Streuobstwiesen stehen im Zollernalbkreis, wie Beck erläutert. Der Großteil davon auf kommunalen Flächen. Verschiedene Apfelsorten dominieren das Bild und machen einen Anteil von rund 60 Prozent aus, gefolgt von Birnensorten (20 Prozent) sowie Steinobst (20 Prozent). Unter letzteres fallen beispielsweise Zwetschgen oder Kirschen.

Kein Spätfrost

Hauptsächlich wächst das Streuobst entlang des Albtraufs in Richtung Tübingen. Weil es auf der Alb eben doch einen Kittel kälter ist, gebe es dort nicht ganz so viel zu ernten.

Doch warum ist der Ertrag gerade in diesem Jahr so gut? Streuobstfachmann Achim Beck erklärt: „Es gab keinen Spätfrost, dazu immer wieder ergiebige Regenfälle.“ Tief verwurzelte ältere Bäumen seien auch mit den Trockenperioden klargekommen, jüngere Bäume hätten in dieser Zeit jedoch gegossen werden müssen. Ein Nachteil hatte die Trockenheit auch für Altbäume: Weil die Festigkeit des Holzes unter Dürreperioden leide, seien teils Äste mit vielen Früchten abgebrochen.

Apfel nach Dekan benannt

Interessant: Einzelne Obstsorten, die auf den Bäumen im Zollernalbkreis wachsen, kommen speziell aus der Region. Zum Beispiel der Frass Sommerkalvill, der nach seinem Entdecker – dem ehemaligen Balinger Dekan Fraas – benannt wurde. Ebenfalls typisch für den Zollernalbkreis seien beispielsweise die weidenblättrige Herbstbirne und die Apfelsorte Muskatellerluiken.

Verwertet als Saft und Most

Hans-Jürgen Snackers weiß: „Viele Obstsorten sind zufällig entstanden. Heute wird aber auch viel gezüchtet.“ Er ist ein Verfechter des heimischen Streuobstes: „Man spürt die Herkunft einfach am Geschmack.“

Weil viele Äpfel und Birnen aufgrund von Wurmbefall oder Fallstellen nicht als Tafelobst mit dem Supermarkt-Pendant mithalten können, werde ein Großteil der Ernte als Saft respektive Most verwertet. Einige Bäume werden auch gar nicht abgeerntet. Auf öffentlichen Flächen gibt es vielerorts die Aktion Gelbes Band, die auf Bäume hinweist, die von allen Bürgern geerntet werden dürfen.

Bäume erholen sich

Nach der Ernte steht die Hauptarbeit für die Baum- und Fachwarte indes erst an: „Wir warten mit dem Rückschnitt bis der Baum zur Ruhe gekommen ist“, erklärt Snackers. Das sei der Fall, wenn das Laub nahezu am Boden liege. Von November bis Ende Februar finden mindestens sechs Schnitteinsätze statt.

Übrigens: Ob es kommendes Jahr erneut eine reiche Streuobsternte gibt, ist eher unwahrscheinlich. Das Phänomen nennt sich Alternanz. Verkürzt dargestellt: Der Baum hat während dem ertragreichen Jahr so viel Kraft verloren, dass er sich im Folgejahr erst davon erholen muss.

Baum und Fachwarte Zollernalb

330 Mitglieder

Der Verein Baum- und Fachwarte Zollernalb arbeitet in seiner heutigen Konstellation seit dem Jahr 2008 zusammen. Insgesamt besteht der Verein aus rund 330 Mitgliedern. Der Verein betreibt unter anderem Streuobstflächen in Heselwangen, Weilstetten, Engstlatt und Hechingen-Stein. Voraussetzung für eine Aufnahme in den Verein ist eine Ausbildung zum Baum- und Fachwart. Kurse hierzu bietet regelmäßig das Landratsamt an. Hans-Jürgen Snackers, Vorsitzender, betont: „Das Interesse bei jungen Menschen und Frauen an unserem Verein steigt.“ Neben den Schnitteinsätzen im Herbst und Winter ist der Verein auch in den Sommermonaten aktiv.