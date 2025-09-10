Änderungen im Zeitplan: Beim Kippenheimer Weinfest erfolgt die Krönung der Weinkönigin später

Das Kippenheimer Weinfest geht am Wochenende in die 71. Runde. Beim Abschluss-Vesper wurden die letzten Einzelheiten besprochen.
Die „Strippenzieher“ – also die örtlichen Vereine, die IG Weinfest sowie die Gemeinde – sind seit Wochen im Aufbaumodus für das am Wochenende bevorstehende 71. Kippenheimer Weinfest. Traditionell treffen sich alle Involvierten in der Woche vor dem Fest, um sich über den aktuellen Sachstand der Vorbereitungen auszutauschen. Im lockeren Rahmen eines gemeinsamen Vesper hat sich auch Elena Kölble, die noch amtierende Kippenheimer Weinkönigin, in der Runde eingefunden. Sie blickte auf ein ereignisreiches Amtsjahr zurück und wird Zepter und Krone am Weinfestsamstag an die neue Weinkönigin übergeben, die zur Feier des 33. Vereinsjubiläums von den Schelmewinklern gestellt werden wird.