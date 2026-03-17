Nach dem «Bauturbo» plant Ministerin Verena Hubertz jetzt umfassendere Änderungen am Baugesetzbuch. Planung und Genehmigung sollen schneller werden. An einer Stelle zieht sie ein «scharfes Schwert».
Berlin - Wohnungen schneller planen, "Schrottimmobilien" notfalls enteignen: Bundesbauministerin Verena Hubertz will mit Änderungen am Baugesetzbuch den Kommunen mehr rechtlichen Spielraum geben. Ziele seien mehr Wohnungsbau und lebenswertere Städte, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Ihre Pläne müssen aber noch in der Regierung abgestimmt und dann im Bundestag beraten und beschlossen werden.