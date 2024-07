Änderungen für Steckersolargeräte: Rebell vom Bodensee triumphiert wegen Balkonkraftwerk

1 Michael Breuninger aus Konstanz freut sich: Er fühlt sich von der neuen Rechtslage bestätigt. Foto: privat

Michael Breuninger kämpft seit Jahren in seiner Eigentümergemeinschaft für sein Balkonkraftwerk. Die rechtlichen Änderungen, wie sie nun in Berlin beschlossen wurden, wertet er als Triumph für sich und viele andere.









Inzwischen sei wieder mehr Frieden eingekehrt in der Nachbarschaft, berichtet Michael Breuninger. „Der harte Kern ist immer noch gegen mich“, sagt er. Aber es gebe Miteigentümer, die inzwischen umgeschwenkt seien. „Die erkannt haben, dass die Sache ja nicht schlecht ist“, sagt der 63-jährige Gastronom aus Konstanz. Er meint sein Balkonkraftwerk, um das es in den vergangenen Jahren in der Gemeinschaft viel Wirbel gegeben hatte. Nun könne er aufatmen, sagt Breuninger. „Jetzt haben wir das Privileg.“