Nachdem der ehemalige Vorsitzende Rochus Becherer nach mehr als zehn Jahren sein Amt abgelegt hat, befindet sich der Fußballverein Sulz im organisatorischen Wandel. Der Grund: Der Verein hat nun eine neue Vorstandsstruktur – vier Mitglieder teilen sich die Aufgaben (wir berichteten).

„Bei einer Klausurtagung im Dezember 2022 haben wir über Dinge gesprochen, die in einer ,normalen’ Hauptversammlung nicht abgehandelt werden“, erinnert sich Klemens Beck, zuständig für die Vereinsverwaltung, im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon damals sei klar gewesen, dass Becherer nicht weitermachen wolle. „Wir haben den Verein aus einer Vogelperspektive betrachtet und uns dazu entschieden, die Aufgaben aufzuteilen“, erklärt Beck und fügt an: „Normalerweise war Becherer Ansprechpartner für alles. Das soll sich ändern.“ Dazu wurde das Amt des Vorsitzenden in vier verschiedene Ressorts geteilt: Finanzen, Sport, Technik und Verwaltung. Für Letzteres ist Beck verantwortlich. Dabei sollen auch andere Mitglieder wie die Beisitzer verschiedene Aufgaben übernehmen – „so hat jeder ein bisschen weniger Arbeit“.

Auch die Jugendarbeit soll gefördert werden

Doch nicht nur intern wolle man einiges ändern, der Verein soll auch nach außen neu erscheinen: „Wir sind gerade dabei, ein Leitbild zu erstellen.“ Dafür wurden laut dem Verwalter selbsterstellte Fragebögen „großzügig“ an Eltern und Mitglieder verteilt, um zu ermitteln, auf was im Vereinsleben Wert gelegt wird. „Diese werden ausgewertet und bilden die Grundlage für unser Leitbild. Darin wollen wir kurz und bündig erklären, wer wir sind und was für Ziele wir im Verein verfolgen“, beschreibt Beck. Dieses Leitbild soll künftig an Interessierte verteilt werden, die sich beim Verein anmelden wollen.

Besonders für die Jugendarbeit soll das von Vorteil sein, da der FV Sulz „ein sehr breit aufgestellter Verein“ ist. So könne man sich im Vorfeld ein grobes Bild von den verschiedenen Vereinsaktivitäten machen. „Auch unser Jugendleiter soll so entlastet werden“, so Beck.

Zwar soll die Änderung Mitglieder entlasten, sie stellt sie jedoch auch vor neue Herausforderungen: „Wir wollen die Struktur mit Leben füllen – dazu muss jeder bereit sein, Dinge anzupacken.“ Als Beispiel nennt Beck das jährliche Sommerfest des FV Sulz. So soll nicht nur die Vorstandschaft die Planung in die Hand nehmen, sondern auch andere Mitglieder des Vereins.

Doch wie wird sich die neue Vorstandsstruktur auf dem Spielfeld auswirken? „Wir sind sehr optimistisch, dass alles gut funktionieren wird“, blickt Beck zuversichtlich in die kommende Saison. „In der Mannschaft herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung, alle sind motiviert und freuen sich auf das, was kommt“, beschreibt Beck die Stimmung im Team.

Info – Die neue Aufstellung

Die neue vierköpfige Vorstandsstruktur des FV Sulz besteht nun aus Klemens Beck (Verwaltung), Stephanie Maier-Straubmüller (Finanzen), Philipp Schleimer (Sport) und Jürgen Binder (Technik). Außerdem ist Rene Kopf Jugendleiter, sein Stellvertreter ist Florian Tonti. Tom Heidrich wurde einstimmig zum Abteilungsleiter im Bereich Tennis gewählt, ebenso einstimmig wurde Benadette Becherer-Bohro zur Schriftführerin gewählt. Kassenprüfer sind Bernd Burzlaff und Melanie Binder. Sascha Seilz, Tobias Maier, Peter Pies, Bjarne Binder, Rainer Kopp, Maximilian Zwick, Joyce Reichlin, Tom Tirpitz und Kathrin Schmid übernehmen die Rollen der Beisitzer.