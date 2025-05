Änderungen beim Eintrittssystem: Das Ettenheimer Freibad öffnet am Samstag

1 Die Crew und Engagierten rund ums Ettenheimer Freibad freuen sich auf die Badöffnung am Samstag (von links): Daniel Kuhnes, Björn Zerr, Roland Weber-Kirn, Elisabeth Winkler, Pascal Kiefer, Bruno Metz, Klaus Männer und Sven Hurter. Foto: Hiller Das Ettenheimer Schwimmbad öffnet am 17. Mai wieder seine Pforten. Die Eintrittspreise sind gleich geblieben, allerdings wurde ein elektronisches Kassensystem eingeführt, das den Eintritt nur noch über QR-Code erlaubt.







Link kopiert



„Einfach toll“, so die spontane Reaktion von Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz beim Betreten der Anlage des Carl-Hermann-Jäger-Schwimmbads, in das er zum Pressegespräch eingeladen hatte. Fünf Tage vor dem Start in die neue Badesaison am Samstag dieser Woche, 15. Mai, zeigt sich die Anlage bereits in sehr gepflegtem, einladendem Top-Zustand. Der Vorverkauf hat erfreuliche Resonanz gefunden, zum Zeitpunkt des Pressegesprächs waren bereits die Zahlen des Vorjahrs erreicht.