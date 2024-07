Auch für Zollernalbkreis neu: Das ändert sich bei den Bundesjugendspielen

1 Auf der Rennbahn werden die Änderungen wohl am meisten zu spüren sein – Keine genaue Sekundenmessung mehr. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Bundesjugendspiele müssen sich einer Entschärfung unterziehen: Aus dem früheren Wettkampf soll nun für die Klassenstufen eins bis vier ein Wettbewerb werden. Aber was ist der Unterschied und was passiert mit den Urkunden?









Für manche Kinder waren die Bundesjugendspiele mit Scham und der Frage verbunden, warum sie nicht so gut bin sind wie ihre Klassenkameraden. Für die anderen hingegen war es das Sahnehäubchen des Selbstbewusstseins, wenn am Ende der Name unter der vom Bundespräsidenten unterschriebenen Ehrenurkunde stand – zumindest in der digitalen Version. Der Leistungscharakter der Bundesjugendspiele steht schon länger in der Kritik. Nun soll Abhilfe geschaffen werden.