Änderung des Verfahrens: Wie man in Schenkenzell künftig an Bauplätze kommt

Die Gemeinde wird künftig Bauplätze für Wohngebäude nach dem „Ulmer Modell“, einem Vergabeverfahren nach Wertungspunkten, veräußern. Der „Windhund“ hat damit vorerst ausgedient.
In der Mai-Sitzung hatte der Gemeinderat ausgiebig darüber diskutiert, nach welchen Richtlinien künftig Baugrundstücke für Wohnungsbau vergeben werden sollen. Hierzu hatte die Verwaltung einen Entwurf vorgelegt, in den sie Argumente und Vorschläge der Räte eingearbeitet, aber auch Musterkriterien des Gemeindetags sowie die vorhandene Rechtsprechung berücksichtigt hat.