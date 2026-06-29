Änderung des Verfahrens: Wie man in Schenkenzell künftig an Bauplätze kommt

Die Gemeinde wird künftig Bauplätze für Wohngebäude nach dem „Ulmer Modell“, einem Vergabeverfahren nach Wertungspunkten, veräußern. Der „Windhund“ hat damit vorerst ausgedient.

In der Mai-Sitzung hatte der Gemeinderat ausgiebig darüber diskutiert, nach welchen Richtlinien künftig Baugrundstücke für Wohnungsbau vergeben werden sollen. Hierzu hatte die Verwaltung einen Entwurf vorgelegt, in den sie Argumente und Vorschläge der Räte eingearbeitet, aber auch Musterkriterien des Gemeindetags sowie die vorhandene Rechtsprechung berücksichtigt hat.

Nach Auskunft von Bürgermeister Bernd Heinzelmann wurde das Kriterium des Familienstandes überarbeitet. Eine eheähnliche Gemeinschaft werde Ehepaaren sowie Lebenspartnerschaften gleichgestellt. Ein gemeinsamer Wohnsitz soll nicht mehr zwingend vorgegeben werden, um junge Paare zu fördern, die sich mit dem Erwerb des Bauplatzes gemeinsam etwas aufbauen möchten.

„Das Alter der Kinder wurde als separates Kriterium herausgenommen, womit nur noch für die Anzahl der Kinder Punkte vergeben werden“, erläuterte der Bürgermeister. Auch die ehrenamtliche Tätigkeit im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sei als soziales Kriterium entfernt worden. Stattdessen sei ein solches Engagement bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Gemeinde als ortbezogenes Kriterium aufgenommen worden. Zu diesen Kriterien zähle auch ein ehemaliger Wohnsitz in der Gemeinde, der nicht länger als zehn Jahre zurückliegen dürfe. Beim aktuellen Wohnsitz würden maximal fünf Jahre angerechnet.

Ein bestehender Wohnsitz von nahen Angehörigen sei nach Prüfung nicht in die Richtlinien aufgenommen worden, da dies Gerichte problematisch sähen, informierte Heinzelmann.

Verpflichtung zur Selbstnutzung

Um die Bedeutung der Eigennutzung des Wohngebäudes zu unterstreichen und die mit der Bauplatzvergabe verfolgten städtebaulichen Ziele zu erreichen, werde im Kaufvertrag der Gemeinde neben der Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren auch eine Verpflichtung zur Selbstnutzung durch den Käufer eingetragen. Komme dieser der Eigennutzung nicht oder nur teilweise nicht nach, werde eine Nachzahlung zum Kaufpreis fällig. Diese betrage 50 Prozent des Kaufpreises, die sich um 1/60 für jeden vollen Monat der tatsächlichen Eigennutzung reduziere.

„Eine Nachzahlung kann in besonderen Härtefällen ausbleiben, wenn beispielsweise ein Verkauf des Grundstücks aus finanziellen, familiären oder beruflichen Gründen unumgänglich ist. Darüber entscheidet dann der Gemeinderat“, schilderte der Bürgermeister.

Ratsmitglied Michael Rempp kam die Nachzahlung äußert hoch vor und erkundigte sich, ob dies gerichtlich Stand halte. Hauptamtsleiterin Susanne Augsburger, die maßgeblich den Entwurf überarbeitet und die Leitlinien zusammengestellt hatte, sah sich auf der sicheren Seite, da diese Richtlinie von der Mustersatzung des Gemeindetags übernommen worden sei. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die neuen Bauplatzvergaberichtlinien für Wohngebäude, die mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft treten.

Näheres zum Ulmer Modell

Beim Ulmer Modell, einem Vergabeverfahren nach Wertungspunkten, dürfen die Kriterien nicht diskriminierend sein und es muss auf geltendes Recht (Gleichheitsgrundsatz) geachtet werden. Es müssen vom Gemeinderat Leitlinien erarbeitet, Kriterien festgelegt und mit Punkten bewertet und beschlossen werden. Es können orts- und sozialbezogene sowie neutrale Kriterien herangezogen werden. Zwischen den Kriterien muss eine Quotierung erfolgen. Die ortsbezogenen Kriterien dürfen maximal die Hälfte der Gesamtpunktzahl ausmachen.