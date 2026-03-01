Änderung des Geschlechtseintrags: So wird das Selbstbestimmungsgesetz bisher im Kinzigtal genutzt

Vom Selbstbestimmungsgesetz, das seit rund 16 Monaten bundesweit in Kraft ist, haben im Mittleren Kinzigtal bisher wenige Gebrauch gemacht.
Seit dem 1. November 2024 ist das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Das vom Deutschen Bundestag verabschiedete „Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag“ (SBGG) ersetzt das Transsexuellengesetz (TSG) aus dem Jahr 1980 und bringt eine grundlegende Reform: Die Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen erfolgt nicht mehr über ein gerichtliches Verfahren mit psychologischen Gutachten, sondern durch eine persönliche Erklärung beim Standesamt.