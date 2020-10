Corona-Verordnung Nur zehn Gäste bei privaten Feiern erlaubt

Diese Regelung betrifft also auch Hochzeiten, Taufen und andere Anlässe, bei denen die Familie und Freunde zusammenkommen. Eingeladen werden dürfen demnach zu diesen Festen nur noch zehn Personen. "Mehr als zehn Personen dürfen nur teilnehmen, wenn alle Personen aus maximal zwei Haushalten kommen oder alle miteinander verwandt sind", heißt es in der aktuellen Änderung der Verordnung. Als Verwandte gelten dabei Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind, Geschwister mit deren Kindern und Ehegatten sowie andere Lebenspartner, erklärt die Verordnung.

Diese Vorgaben gelten für alle privaten Feiern - ein Unterschied zwischen privaten Räumlichkeiten und einer gemieteten Location wird nicht mehr gemacht. Allerdings zählen nicht die gebuchten Dienstleister, wie der Fotograf oder der Caterer, zu dieser Personenanzahl. Außerdem muss für diese knappe Gästeliste kein Hygienekonzept eingereicht werden. Wichtig sei es jedoch weiterhin, die Abstandsregelung zu beachten, heißt es weiter. Verpflichtend sei der Mindestabstand bei einer privaten Feier jedoch nicht, ebenso wenig, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Lediglich die Dienstleister mit direktem Kundenkontakt müssen eine Maske tragen.

Bei Veranstaltungen gelten Hygieneauflagen

Doch was gilt nun als Veranstaltung? "Nicht private Veranstaltungen sind etwa Elternabende, Eigentümerversammlungen oder Vereinssitzungen", steht in der geänderten Corona-Verordnung. Bei diesen Veranstaltungen gelten weiterhin die Hygieneauflagen, die in Paragraf 10 der Corona-Verordnung erläutert sind. Das betreffe vor allem die bereits bekannten Hygieneanforderungen sowie die Erstellung eines schriftlichen Hygienekonzepts und die bereits bekannte Erhebung von persönlichen Daten. Die Besucher, die außerdem Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten, selbst entsprechende Krankheitssymptome haben oder das Tragen einer Maske verweigern, dürfen nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. Außerdem ist auch Paragraf 8 zum Arbeitsschutz zu beachten.

Zu diesen starken Einschränkungen bei privaten Feiern und Veranstaltungen ist es wegen der aktuell stark ansteigenden Infektionszahlen gekommen. Die aktuellen Corona-Regeln können hier nachgelesen werden.