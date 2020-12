Änderung der Corona-Verordnung Lohnen sich Hotelöffnungen über Weihnachten?

"Das ist eine Einzelfallbetrachtung", sagt Fritz Engelhardt, Landesvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Baden-Württemberg. Es gebe sicherlich Stammgäste, die jedes Jahr zu Weihnachten kommen und auch in diesem Jahr anreisen möchten, meint Engelhardt. "Es kann also schon sein, dass es da eine Nachfrage gibt", vermutet der Landesvorsitzende des Dehoga. Allerdings liege es nahe, dass viele Menschen wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr auf den Weihnachtsbesuch verzichten, meint Engelhardt auch.

Für einige Hotels sei eine Eröffnung wegen vier Nächten jedoch auch ein absolutes Unding, sagt der Dehoga-Landesvorsitzende: "Man muss ja auch bedenken, was da für eine Maschenerie dahinter steckt. Viele Hotels müssen ihr Personal dann aus der Kurzarbeit holen, Waren müssen bestellt werden und so weiter. Und das wegen ein paar Tagen", erklärt Engelhardt. Er fordert deshalb von der Regierung eine eindeutige Zusage, dass Hotels auf jeden Fall über die Weihnachtsfeiertage öffnen dürfen. Diese endgültige Entscheidung soll nämlich erst Mitte Dezember gefällt werden - "damit wäre ich noch zufrieden. So lange es nicht so ist, wie mit der Änderung der Corona-Verordnung: Da haben wir am 30. November mittags erfahren, was ab dem 1. Dezember gilt", sagt Engelhardt verärgert.

Kontrolle der Absichten der Hotelgäste nicht auszuschließen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert die Entscheidung der Länder, die über Weihnachten Hotelübernachtungen für Familienbesuche erlauben, wie mehrere Medien berichten. Der Dehoga-Landesvorsitzende kann das nicht nachvollziehen: "Das ist der größte Quatsch, was die Kanzlerin da sagt. Es ist doch alles geschlossen: Sehenswürdigkeiten, Cafés, Museen und Co.", fasst Engelhardt zusammen. Es bestünde also überhaupt nicht die Gefahr, dass die Anreisenden nur Urlaub machen wollten, anstatt ihre Familien zu besuchen, meint der Landesvorsitzende.

Dass durch die Ordnungsämter der Städte Kontrollen in den Hotels durchgeführt werden, glaubt Engelhardt kaum, da das mit einem sehr großen Aufwand verbunden sei: "Auszuschließen ist es aber nicht."