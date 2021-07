6000 Zuschauer erlaubt Bayern München testet am 17. Juli gegen Köln in Villingen-Schwenningen

Am Samstag, 17. Juli (16 Uhr), spielt der FC Bayern München in Villingen gegen den 1. FC Köln. Nach jetzigem Stand dürfen 6000 Zuschauer das Spiel besuchen. Am Mittwoch, 7. Juli, soll online der Ticket-Vorverkauf starten.