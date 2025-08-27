Änderung beim Mahlzeitendienst: Zahlreiche Senioren im Raum Lahr erhalten am Wochenende kein frisches Essen mehr

Der Caritasverband Lahr zieht sich im Oktober als Lieferant für den Mahlzeitendienst der Sozialstation St. Vinzenz zurück. Der Nachfolger liefert samstags und sonntags nicht.
„Das ist nicht das, was wir eigentlich wollten“, sagt Anita Weber. Die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Schuttertal wurde in diesem Sommer von einer Nachricht der katholischen Sozialstation St. Vinzenz Ettenheim-Lahr überrascht. Diese hat die Nachbarschaftshilfe über eine wichtige Änderung beim Mahlzeitendienst informiert: Die Sozialstation bezieht ihr Essen aktuell aus der Küche des Caritas-Hauses Sancta Maria in Lahr – doch die Caritas wird die Essenslieferungen einstellen. Ab Oktober übernimmt der Ortenauer Mahlzeitendienst. Das hat Folgen für die Betroffenen. Nicht nur im Schuttertal, sondern im ganzen Zuständigkeitsgebiet der Sozialstation – von Friesenheim über Lahr und Kippenheim bis nach Ettenheim und ins Schuttertal.