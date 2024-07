Änderung bei Vorranggebieten: Überfrachtet Energiewende Jettingen?

1 Nach dem Willen des Jettinger Gemeinderats sollen 30 Hektar der geplanten Vorrangfläche für Windkraft BB-07 umgewandelt werden in Vorrangflächen für die Energieübertragung. Foto: Priestersbach

Irgendwie fühlt man sich in Jettingen überdurchschnittlich belastet von den möglichen Auswirkungen der Energiewende. Das wurde jetzt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich.









Das Gremium änderte am Dienstagabend seine Stellungnahme vom Jahresanfang in Sachen Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen ab. Einstimmig gaben die Räte ihre Zustimmung für den Antrag an den Regionalverband Stuttgart, die Vorrangfläche BB-07, die in Richtung Herrenberg direkt an das Jettinger Umspannwerk angrenzt, im Umfang von mindestens 30 Hektar in Vorrangflächen für die Energieübertragung und mögliche weitere Anlagen der Transnet umzuwandeln.