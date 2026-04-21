Änderung bei Übernachtungssteuer: Deshalb muss der Schwanauer Gemeinderat eine fehlerhafte Satzung ändern

Weil die Übernachtungssteuer in der ersten Fassung nur für private, nicht aber für berufliche Anlässe gültig war, hat der Gemeinderat Schwanau den Beschluss neu verabschiedet.
Zu Beginn diesen Jahres ist in Schwanau eine Übernachtungssteuer in Kraft getreten, die im vergangenen Juli durch den Gemeinderat beschlossen wurde. Im Rahmen der „praktischen Umsetzung“, wie es in der Beschlussvorlage heißt, sei aufgefallen, dass die zu diesem Zeitpunkt beschlossene Satzung nur für private Übernachtungen gültig ist, nicht aber für berufliche.