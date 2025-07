Änderung bei Edeka: Trossingen war schon lange auf ihrer Liste

Sie setzt auf ihre Verwurzelung in der Region – und auf Wachstum: Die Unternehmerfamilie Milkau übernimmt den Edeka-Markt im Schwabenpark und berichtet, was sie vorhat.

Was einst in Geisingen in einem kleinen Geschäft begann, wächst immer weiter: Die Kaufmannsfamilie Milkau erweitert ihre Präsenz in der Region erneut und übernimmt den Edeka-Markt im Schwabenpark an der Christian-Messner-Straße in Trossingen. Die offizielle Übernahme wird bereits am Donnerstag, 10. Juli, vollzogen. Einen Tag zuvor, am Mittwoch, 9. Juli, bleibt das Geschäft geschlossen, um die Inventur und eine IT-Umstellung vornehmen zu können. Ab Donnerstag ist dann wieder ganz regulär geöffnet.

„Für die Kundinnen und Kunden ändert sich dann zunächst einmal gar nichts“, sagt Holger Milkau im Gespräch mit der Redaktion. Er führt das Familienunternehmen, zu dem inzwischen zahlreiche Edeka-Märkte in der Region und eine eigene Produktionslinie gehören, zusammen mit seiner Frau Sonja, und auch Sohn Janik ist als Geschäftsleiter mit einbezogen.

Dass es mit der Übernahme des Trossinger Edeka-Marktes im Schwabenpark geklappt hat, darüber sind sie alle sehr froh.

Synergien werden genutzt

„Für den Standort haben wir uns unter anderem entschieden, weil unser Markt in Aldingen nicht weit entfernt liegt. Von Ladentür zu Ladentür sind es gerade einmal rund fünf Kilometer“, nennt Holger Milkau einen der Gründe für die Übernahme. Das Prinzip Wachstum verfolgt das Unternehmen schon länger und natürlich setzt man dabei auch darauf, Synergien mit den Märkten zu erzielen.

Bislang ein „Regiebetrieb“

Bislang wurde der Edeka-Markt im Schwabenpark als sogenannter Regiebetrieb der Regionalgesellschaft Edeka Südwest mit Sitz in Offenburg geführt. Interesse an der Übernahme hatte die Milkau-Gruppe schon länger signalisiert. „Die Zusage dazu von Edeka Südwest hatten wir bereits seit drei Jahren vorliegen“, berichtet Holger Milkau weiter. Man habe aber vereinbart, damit noch so lange zu warten, bis das Neubauprojekt in Geisingen abgeschlossen ist.

Der Edeka-Markt im Schwabenpark bleibt am Donnerstag, 9. Juli, einen Tag lang für Inventur und IT-Umstellung geschlossen. Foto: Daniela Schneider

Das ist nun der Fall und deshalb erfolgt jetzt die Übernahme, und auch der Edeka-Markt Siedler in der Neuhauser Straße 156 in Tuttlingen kommt in diesem Jahr noch dazu, hier ist die Übernahme für September geplant. „Mit diesen beiden Märkten gewinnen wir zwei etablierte Standorte, die wir mit neuen Impulsen, frischen Konzepten und einem starken Team weiterentwickeln möchten“, erklärt Janik Milkau.

Modernisierung ab 2026

Am Standort Trossingen mit seinen rund 2600 Quadratmetern Verkaufsfläche sind – wenn man sich in Ruhe hier eingelebt hat – für nächstes Jahr Modernisierungsmaßnahmen geplant.

Die Bedientheke, die Gemüse-Abteilung und die Kassenzone sollen nach und nach neugestaltet werden. Und auch die Bäckerei, die künftig wie in allen Milkau-Märkten in Eigenregie geführt wird, soll noch modernisiert werden.

Aktuell hat der Markt rund 60 Mitarbeitende. Bis zum Jahresende sind in Trossingen und Tuttlingen insgesamt über 100 Arbeitsplätze geplant, berichtet die Unternehmerfamilie.

„Wir möchten mit den neuen Märkten nicht nur die Nahversorgung sichern, sondern auch einen Beitrag zu einer stabilen und nachhaltigen Arbeitsmarktentwicklung in der Region leisten“, sagt Sonja Milkau.

Das Familienunternehmen Edeka Milkau

Start in Geisingen

Edeka Milkau hat seinen Hauptsitz in Geisingen. Dort machten sich die Eltern von Holger Milkau 1977 mit einem ersten Geschäft mit rund 100 Quadratmetern Verkaufsfläche selbstständig. 1998 übernahmen Holger Milkau und seine Frau Sonja das Geschäft und bauten es in den Folgejahren kontinuierlich aus.

Wachstum seit Jahren

Etliche Edeka-Märkte in der Region kamen hinzu: 2009 wurde der Edeka-Markt in Aldingen übernommen, 2015 eröffnete man einen Markt in Immendingen, 2019 folgte die Übernahme des Marktes in Emmingen-Liptingen, 2021 wurde das E-Center in Tuttlingen übernommen und 2022 wurde der Markt in Blumberg Teil des Familienunternehmens. 2024 im Sommer wurde der Neubau am Hauptsitz in Geisingen eröffnet und aktuell ist ein Neubau des E-Centers in Tuttlingen geplant.

Nächste Generation

Mit Sohn Janik Milkau ist bereits die nächste Generation der Familie in der Geschäftsleitung vertreten. Er machte vor 13 Jahren seine Ausbildung im Einzelhandel und kehrte nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium vor fünf Jahren in das Familienunternehmen zurück.