1 Die Elferräte Arno Jauch (links) und Jürgen Bihlmaier beim bislang letzten Zunftball 2020 – ab 2024 soll der Abend um eine Woche vorverlegt werden. Foto: Archivbild Anton

Einst der große Star – inzwischen eher das Sorgenkind. Die Schramberger Narren machen sich Gedanken um ihren Zunftball. Die Zunft stellte nun ihre Lösung vor – und schafft gleichzeitig Raum für die wieder-entdeckten "kleinen Begegnungen".















Schramberg - Die Saalfasnet hat einen zunehmend schweren Stand. In der modernen Fasnet sieht man landauf, landab immer häufiger Absagen von Veranstaltungen dieser Art. Diese Entwicklung macht vor Schramberg nicht halt: Dort ist der Zunftball für viele Fasnetsgruppen auch kein "Da-müssen-wir-unbedingt-dabei-sein"-Termin mehr. Das ist der Narrenzunft als Veranstalter bewusst – neue Besuchergruppen in den Bärensaal zu bringen, ist eine große Herausforderung. Diese möchte die Zunft nun mit einem Schritt angehen, der im ersten Moment für gehobene Augenbrauen – dann für Aufbruchstimmung gesorgt hat.

Voller Terminkalender

Mit ein Grund für die fehlenden neuen Besucher ist der volle Terminkalender in der Woche der Hauptfasnet – so haben inzwischen viele Schramberger Fasnetsbesucher, Hexenvereine und teils auch Zunft-interne Gilden ihre jährlichen Alternativen für den Fasnetssamstag gefunden. Das gilt auch für die Schramberger Narren, die auf verschiedenste Art auf den Fasnetsbühnen auftreten. Ein sich selbst verstärkender Effekt gegen einen Besuch des Zunftballs tritt ein – unabhängig von dem, was auf der Bärenbühne an Programm geboten wird. Weil eine rein inhaltliche Lösung dadurch nicht auszureichen scheint, muss eben eine andere her.

Lehren aus dezentralem Brezelsegen

"Wir haben uns ein paar Gedanken zur Fasnet gemacht", holte Zunftmeister Tobias Dold am Freitagabend in der Villa Jungans während der Hauptversammlung zu diesem Thema aus. Die vergangene Fasnet in kleinerer Form habe gezeigt: "Es sind oft die kleinen Begegnungen, bei denen die Fasnet genauso lebt wie bei den großen." Weil beispielsweise der dezentrale Brezelesegen in den Zinken so gut angekommen sei, schlug Dold den Kleidlesträgern vor, beim Hanselsprung einige Brezeln mit in die Nachbarschaft zu nehmen und dort zu verteilen.

Eine Woche nach vorne

Was besonders gefallen habe, sei der Sonntagabend gewesen, als acht Gruppen organisiert, manche dann auch spontan, zum Aufsagen oder Liedle singen herumgezogen waren. "Hier versuchen wir anzuknöpfen und die Lokalfasnet weiter zu stärken", sagte Dold. Immerhin habe man in acht Gastwirtschaften ein volles Haus bekommen. "Leider gibt es diejenigen, die viel meckern, dann aber zu so etwas nicht rausgehen", so der Zunftmeister. "Wenn man nichts macht, ändert sich auch nichts. Man muss flexibel bleiben." Das war das Stichwort. "2020 waren das Programm und die Unterhaltung durch Gams ’n’ Rosslers sehr gut", so Dold zum Zunftball. "Leider wurde es trotzdem nicht so angenommen, wie wir das wünschen. Also werden wir nun den Zunftball verschieben. Um eine Woche auf den Samstag vor der Fasnet", schloss Dold.

Bälle vorab "tolle Einstimmung"

Er sehe jetzt "einige große Augen", so Dold, aber er – und sicherlich auch viele andere erinnerten sich gerne an die Veranstaltungen vor der Hauptfasnet wie den Sportlerball, die stets eine "tolle Einstimmung" gewesen seien. Zudem könne man an dem neuen Termin eben jene ansprechen, die samstags bereits eingespannt sind – wie die Stadtmusik oder die Da-Bach-na-Fahrer. "Es ist ein Risiko, das ist uns klar", so Dold. Dennoch sei dies die Chance, den Zunftball attraktiver zu gestalten und gemeinsam in der Talstadt zu feiern.

Samstags ab ins Städtle

"Und der Samstag an der Hauptfasnet ist dann da für die kleinen Begegnungen in den Wirtschaften", so Dold. "Ich habe meinen Elferkollegen auch klar gesagt, dass das zwar im Programm eine zeitliche Entzerrung ist, aber mehr Aufwand bedeutet. Ich will am Samstag der Hauptfasnet dann auch was sehen", betont Dold mit einem Augenzwinkern, dass dieser "Abend der kleinen Begegnungen" nicht dem Zufall überlassen werden soll. Dass man diesen Schritt nicht gleich an der kommenden Fasnet 2023 umsetze, habe zwei Gründe: so sei keine Bewirtung gefunden worden, zudem habe die Zunft bereits ihre Teilnahme an einer Veranstaltung zugesagt, was man nun nicht zurücknehmen wolle.

Obernarr: "Alle einbinden"

Einige Minuten später äußerte sich Obernarr Peter Renz: "Ich fand’ die Idee zuerst überraschend – aber ich kann das alles nachvollziehen und finde den Ansatz sehr gut." Er regte an, auch die Stadt in die Pläne mit einzubinden. Der "neue" Zunftball sollte dann auch von allen Seiten beworben und unterstützt werden.