Behörden am Limit: Herr Röber, haben wir in Stuttgart zu viele Beamte?

Werden zu viele Menschen verbeamtet und warum dauert in Stuttgart ein Gang aufs Amt so lange? Jörg Röber, Professor für Verwaltungsmanagment, über Macht und Ohnmacht von Staatsdienern.
Lange Bearbeitungszeiten, langwierige Digitalisierung, offene Stellen: Die Ämter in Stuttgart und in anderen baden-württembergischen Städten kämpfen mit Überlastung, Sparmaßnahmen und dem Ärger der Bürgerinnen und Bürger. „Das Vertrauen in die Verwaltung nimmt ab“, sagt Jörg Röber, Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. „Die Übergriffe gegenüber den Beschäftigten nehmen zu.“ Doch wie könnte man Abhilfe schaffen?