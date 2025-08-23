Walter Waßmer wird am 23. August 99 Jahre alt. Der älteste Bürger im Höhendorf Gresgen muss kürzer treten, aber der Geist ist noch hellwach.
„Jetzt trinken wir erst mal ein’ Wii“, sagt der betagte Bewohner aus dem Höhendorf und öffnet eine Flasche Spätburgunder. Mal ein Wein, mal ein Bier, auch mal ein Schnaps, aber nicht übertreiben – so lautet ein Ratschlag, wie man alt werden kann, „immer normal“. Am gesellschaftlichen Leben nimmt Walter Waßmer noch immer rege teil. Im Schützenstüble in Adelsberg ist er regelmäßiger Gast, hat bis vor zwei Jahren noch aktiv an den Meisterschaften im Luftgewehrschießen teilgenommen.