„Jetzt trinken wir erst mal ein’ Wii“, sagt der betagte Bewohner aus dem Höhendorf und öffnet eine Flasche Spätburgunder. Mal ein Wein, mal ein Bier, auch mal ein Schnaps, aber nicht übertreiben – so lautet ein Ratschlag, wie man alt werden kann, „immer normal“. Am gesellschaftlichen Leben nimmt Walter Waßmer noch immer rege teil. Im Schützenstüble in Adelsberg ist er regelmäßiger Gast, hat bis vor zwei Jahren noch aktiv an den Meisterschaften im Luftgewehrschießen teilgenommen.

Seine erste Erinnerung gilt seinem Großvater

Auf die Frage nach seiner ersten Erinnerung als kleiner Junge kommt die Antwort prompt: „Die erste Erinnerung gilt dem Großvater. Der hat mich ein wenig vergöttert.“ Der Opa schenkte dem Bub ein Taschenmesser im zarten Alter von vier Jahren. „Der Vater hat es gleich wieder abgenommen.“

Walter Waßmer ist im Bereich der „Pfefferhütte“ in Zell zur Welt gekommen, aufgewachsen im Kirchgässle. Die Kindheit sei „unterschiedlich“ gewesen. Dass der Vater als Kommunist für zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt wurde, als die Nazis an die Macht kamen, war für die Familie mit vier Kindern bitter. Der Vater war Schreiner, was vielleicht die Vorliebe Waßmers für Holzarbeiten und Schnitzereien bis in die heutige Zeit erklärt.

In Zell war klar, dass ein Junge Ringer wird. Vater, Bruder, Onkel, alle waren im Ringerverein. Doch dann kam der Krieg. 1939. „Als Bub war man begeistert vom großdeutschen Reich“, erzählt Walter Waßmer. „Erst wenn ein Nachbar fällt, ein Onkel, ein Sportskollege, kippt die Begeisterung.“ Er wird nie vergessen, wie ihm die Nachricht vom Tod des ersten Zeller Kriegsopfers zugerufen wurde: „Willi Sütter, ein guter Ringer. Das war ein Schock.“ Von den 16 Schulkameraden sind acht im Krieg geblieben. „Der erste Tote war mein Schulfreund“, erinnert sich Waßmer.

Im Arbeitsdienst wurde er mit dem Krieg konfrontiert

Nach einer kurzen Lehre als Lederzuschneider in einer Schuhfabrik in Fahrnau wurde der 17-Jährige zum „Arbeitsdienst“ eingezogen. Tatsächlich war es ein Kriegsdienst. Bei der Flugabwehr bei Saarbrücken war Waßmer erstmals mit den Schrecken des Krieges konfrontiert. Im Militärdienst ging es anschließend nach Mulhouse und dann nach Hagen, wo es Tod und Verderben gab. „Es war schlimm und grausam“, sagt Waßmer. Das Thema lässt ihn nicht los, auch wenn die Schützenkollegen in Adelsberg die alten Geschichten vielleicht nicht mehr hören können. „Aber der Krieg hockt noch immer unter der Haut. Man muss das loswerden, wie die Splitter flogen und Schwerverletzte rechts und links lagen.“ Waßmer ist überzeugt: „Nochmal würde ich das nicht überleben, soviel Glück hat man nur einmal im Leben.“

Er geriet mit 18 in Kriegsgefangenschaft und erlebte den 19. Geburtstag im Lager. Halbverdorbene Lebensmittel im Eintopf waren sein Geburtstagsgeschenk. Es war die schlimmste Zeit: „Wehrlos. Machtlos. Würdelos.“ Als er im Januar 1946 entlassen wurde, war der Zeller halb verhungert, wog 90 Pfund, „englische Pfund“, also noch weniger. Da es im Elternhaus auch nicht genug zu essen gab, verdingte sich Waßmer als Knecht auf einem Hof in Haltingen. Danach schuftete er 24 Jahre lang in der Weberei von Zell, wo es staubig und laut war. „Ich war der erste, der Ohrenstopfen trug“, berichtet der Senior über den mangelnden Arbeitsschutz. Heirat 1951 und Umzug nach Gresgen. „Die erste Anschaffung war ein Kinderwagen.“ Die Ehefrau ist schon über 30 Jahre tot. „Ich habe das Grabholz für meine Frau geschnitzt“, sagt der 99-Jährige und holt eine Miniatur des Gedenkkreuzes aus der Vitrine.

Den Wandel der Landwirtschaft miterlebt

Den Wandel der Landwirtschaft hat Waßmer voll miterlebt. Auf der einen Seite waren die so genannten Großbauern im Dorf, die etwas mehr Land und Vieh hatten, auf der anderen Seite die Arbeiter mit einer Kuh und Hühnern. Natürlich gaben die Bauern nur die entfernten und steilen Wiesen zur Pacht ab. „Irgendwann war der Druck der Arbeitgeber zu groß, zum Heuen frei zu bekommen. Die Bauern hatten bereits Motormäher, während man von Hand mähte.“ Es kam das Ende der damaligen Selbstversorgung.

Fragt man Walter Waßmer mit seiner Lebenserfahrung zu Land und Leuten, sagt er offen: „Auch in Gresgen gibt es Neider und nette Leute – wie in jedem Dorf. Aber Gresgen ist ein schönes Dorf.“ Schließlich schlägt der Senior nachdenkliche Töne an. Er weiß, dass seine Lebensuhr nicht mehr ewig tickt. „Ich bin bereit zu gehen. Es hört alles einmal auf.“ Seine Sorge gilt dem Unfrieden auf der Welt und der Umweltzerstörung. „Raubbau an der Natur, das ist meine Sorge“, will er förmlich den Erhalt der Schöpfung als Vermächtnis hinterlassen.