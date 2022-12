1 So könnte das geplante Seniorenheim des Europa-Parks aussehen. Foto: Europa-Park (Grafik)

Rust hat zwei Großprojekte für Senioren auf den Weg gebracht. Zum einen plant der Europa-Park ein Seniorenheim. Zum anderen sollen ein Mehrfamilienhaus mit Drogeriemarkt sowie Hotel und Seniorenresidenz entstehen.















Link kopiert

Rust - Unter dem Namen "Franz Mack und Söhne" plant der Europa-Park am Ellenweg in Rust ein großes Seniorenheim mit 62 kleinen Wohnungen, einschließlich einem individuellen Betreuungsangebot. Ziel der Einrichtung soll sein, älteren Menschen in Rust eine Wohnmöglichkeit mit Pflege- und Serviceleistungen in Zentrumsnähe zu bieten. Das Projekt fand bereits bei der ersten Beratung im September die Zustimmung des Rats (wir berichteten). Durch die konkrete Planung befürwortete der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung im vereinfachten Verfahren die zweite Änderung des Bebauungsplanes Ellenweg IV.

Öffentlichkeitsbeteiligung ab 2. Januar

Planerin Lioba Fischer vom gleichnamigen Büro in Freiburg erläuterte die vorgesehenen Veränderungen. Das Baufenster vergrößert sich, um mehr Planungsgestaltung zu erhalten. Dadurch verringern sich die Abstände zu Nachbargrundstücken und bewohnten Bereichen. Ewald Scherer (FW) bat darum, mit den Angrenzern zu sprechen, weil das Objekt nun mehr an ihre Grundstücksgrenzen reichen werde. Bürgermeister Kai-Achim Klare sicherte Gespräche mit den Angrenzern zu. Die Grundflächenzahl wird von 0,4 auf 0,6, die Geschossflächenzahl von 1,2 auf 1,7 erhöht, was mehr Planungsfreiraum schafft. Ein ähnlich großes Objekt direkt daneben ist gerade in der Realisierung.

Die Parkflächenzahl wird auf 0,25 Stellplätze pro Wohneinheit festgelegt. In einer Tiefgarage sind 35 Stellplätze vorgesehen. Durch die direkte Nähe zum Dorfzentrum und dem öffentlichen Nahverkehr mit guter Busanbindung (Rust-Bus) direkt vor dem Haus, seien mehr Stellplätze nicht erforderlich, so die einhellige Meinung im Rat. Ein besonderes Lob für das "tolle Projekt mit hochwertiger Architektur" und optimaler Lage gab es besonders von Bürgermeister Klare.

Ein Umweltbericht ist nicht erforderlich, eine Artenschutzprüfung sei bereits erfolgt, weitere Maßnahmen seien nicht nötig, so Planerin Lioba Fischer. Der Gemeinderat stimmte der Änderung vollumfänglich zu. Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form der Auslegung für die Dauer eines Monats, vom 2. Januar bis zum 3. Februar 2023.

Städtebaulicher Vertrag für Residenz

Bereits im Juli dieses Jahr wurde dem Gemeinderat ein weiteres Großprojekt "Mehrfamilienhaus mit Drogeriemarkt, sowie Hotel und Seniorenresidenz" vom Team um Jürgen Grossmann, Kopf und Motor der Grossmann-Gruppe, in groben Zügen vorgestellt. Das große Gebäudeensemble mit zwei großen Baukörpern soll auf vier Grundstücken, die zum Teil der Gemeinde gehören, zwischen Lilien- und Tulpenweg entstehen. Das Projekt ist zuvor bereits in nichtöffentlicher Sitzung besprochen worden. Zur Realisierung des Großprojektes soll ein städtebaulicher Vertrag zwischen Gemeinde und Projektbetreiber abgeschlossen werden, um einen rechtlichen Rahmen sicherzustellen.

Zwei Gemeindegrundstücke, die der Betreiber erwerben will, sind nicht Teil des Vertrags, der Grunderwerb werde gesondert geregelt. Die Vorhabensträger beabsichtigen das geplante Projekt auf eigene Kosten zu erschließen und weitere Kosten für mögliche Bebauungsplanänderungen, die bei der Gemeinde beantragt werden, zu tragen. Bürgermeister Klare betonte in seinen Ausführungen, dass mit dem städtebaulichen Vertrag ein vernünftiger rechtlicher Rahmen hergestellt werde. Der Vertragsentwurf, der dem Gemeinderat vorlag, sei von einem Fachanwalt geprüft worden, so Klare.

Nicht alle Räte sind begeistert

Jörg Herdrich und Elke Maria Ringwald (ABfR) äußerten Zweifel am Projekt der Großmann-Group. "Es ist ein extrem großer Klotz, Seniorenresidenz – funktioniert das?", äußerte Herdrich seine Bedenken, auch weil die Gemeinde eigene Grundstücke miteinbringen werde. Karl-Heinz Debacher (SPD) hielt entgegen: "Bei dem zuvor genannten Projekt müssten wir dann auch dagegen sein." "Ich nehme wahr, dass der Wunsch nach einem Drogeriemarkt besteht, habe jedoch Bedenken wegen der Projektgröße. Es ist nicht der Wohnraum, den wir uns wünschen, ich werde das Projekt kritisch begleiten", betonte Ringwald. Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages sei hingegen gut erstellt. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich dem Vertragsentwurf zu, Jörg Herdrich (ABfR), Elke Maria Ringwald (ABfR) und Anja Gruninger (SPD) stimmten dagegen, Günter Erny (ABfR) enthielt sich der Stimme.