1 Am Montag kreiste der Polizeihubschrauber für eine Stunde über Bad Wildbad (Symbolbild). Foto: Bernd Mutschler

Am Montagabend wurde eine ältere Frau in Bad Wildbad vermisst. Bei der Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.









Knapp eine Stunde kreiste am Montagabend ein Polizeihubschrauber über Bad Wildbad. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, gab es „gestern Abend einen Polizeieinsatz in Bad Wildbad, in dem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz eingebunden“ gewesen sei.