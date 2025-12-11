„Älter werden in Lahr“: 3000 Broschüren für Senioren in Lahr

Edwin Fischer von der Stadtmühle berichtete im Seniorenbeirat vom Wegweiser „Älter werden in Lahr“. Zudem ging’sum einen neuen Parcours für alle Generationen im Seepark.
Heinz Kuhn vom Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung stellte die Idee eines generationsübergreifenden Parcours im Seepark auf der Sitzung des Seniorenbeirates vor. Den Einfall eines „niederschwelligen Miteinanders“ im größten der Lahrer Parks im Westen haben beide Gremien nach Besuchen in Haslach und in Ohlsbach entworfen, wo es ähnliche Angebote bereits gibt.