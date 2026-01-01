Ähnlichkeit bei Liebespaaren: Manches Paar wirkt wie Bruder und Schwester

Warum sehen und werden sich manche Paare im Laufe der Jahre immer ähnlicher? Forscher haben überraschende Erkenntnisse gewonnen und erklären die Ursachen.
Das Ehepaar ist wild entschlossen, es tritt in die Pedale, als ginge es um Leben und Tod, verpackt im gleichen Modell der Freizeitturnschuhe, in der gleichen atmungsaktiven türkisen Funktionskleidung, sitzt auf E-Bikes, die sich nur in der Größe unterscheiden. Das Bild eines Paares, wie man es jetzt, da der Frühling begonnen hat, fast überall zu sehen bekommt: auf hiesigen Radwegen, in den Bergen. Für Paare, die sich gleich kleiden, ist das gruselige Wort Partnerlook erfunden worden.