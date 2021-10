Coronavirus in Baden-Württemberg Fast jeder zehnte Patient auf Intensivstationen leidet an Corona

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat am Mittwoch einen deutlichen Sprung von 103,3 am Vortag auf 114,2 gemacht. Derweil leidet fast jeder zehnte Patient auf Intensivstationen an Corona.