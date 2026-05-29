Adventure-Golfpark Bad Wildbad: Zenker hofft auf konstruktive Ansätze auch für Enzklösterle

Der neue Adventure-Golfplatz auf dem Bad Wildbader Sommerberg schreitet voran. Mittlerweile wird bereits gebaut. Das bestätigt auch Anna-Maria Daiminger von der Erlebnis-Akademie, die in Bad Wildbad bereits den Baumwipfelpfad und den Abenteuerspielplatz betreibt und jetzt die neue Attraktion baut: „Die Bauarbeiten laufen, wir befinden uns aktuell in Bauabschnitt eins.“

Das Konzept für die Abenteuergolfanlage orientiere sich am sogenannten Adventure-Golf, so Daiminger weiter. Es soll ein 18-Loch-Kurs mit individuell gestalteten Spielbahnen entstehen, die optisch und thematisch an die Schwarzwaldlandschaft angepasst sind. „Gespielt wird auf Kunstrasen, der durch Naturmaterialien wie Holz, Steine oder Sand ergänzt wird“, erklärt sie. Themenfelder könnten etwa der Wildsee, die Flößerei, Fassdauben oder auch die Sommerbergbahn sein, hatte Sebastian Schulz, Sprecher der Erlebnis-Akademie, auf Anfrage unserer Redaktion bereits vor einiger Zeit gesagt.

Bis Ende des Jahres komplett fertig

Die neue Attraktion wird auf einem rund 3000 Quadratmeter großen Areal unweit der Skihütte gebaut. Diese bislang brachliegende Fläche wurde bereits in der Vergangenheit schon einmal für Freizeitzwecke genutzt. Hier hatte ein Unternehmer in einem „e-move-Funpark“ Segways und ähnliche Geräte vermietet, darunter nicht zuletzt sogenannte Ziesel, elektrobetriebene Kettenfahrzeuge. Dieser Funpark war im Sommer 2015 eröffnet, allerdings bereits im Jahr 2017 wieder geschlossen worden. Nun wird es dort also Adventure-Golf geben. „Die Anlage soll in zwei Bauabschnitten bis Ende des Jahres komplett fertiggestellt werden“, teilt Daiminger weiter mit. Einen konkreten Eröffnungstermin gebe es zum aktuellen Zeitpunkt aber bislang nicht. Damit scheint aber die Eröffnung etwas nach hinten gerückt zu sein. Denn Schulz hatte im März noch davon gesprochen, dass die letzten Bauarbeiten im September abgeschlossen werden sollen.

Keine Konkurrenz zu Enzklösterle?

Jedoch gibt es bereits ein ähnliches Angebot in Enzklösterle. Es sei aber nicht die Absicht der Erlebnis-Akademie, in Konkurrenz mit der dort bereits bestehenden Anlage zu treten, so Daiminger weiter: „Wir wollen mit unserer neuen Attraktion die Aufenthaltsqualität am Sommerberg erhöhen und um ein weiteres Highlight bereichern.“ Eine höhere Bekanntheit von Abenteuergolf könne die Nachfrage für alle Destinationen steigern, „weshalb wir nicht von Konflikten ausgehen“, teilt sie abschließend mit.

Und wie sieht man das in Enzklösterle? Vom neuen Adventure-Golf-Angebot habe sie „zunächst aus der Presse erfahren“, teilt Enzklösterles Bürgermeisterin Sabine Zenker auf Anfrage unserer Redaktion mit. Weiter sagt sie: „Das habe ich ehrlich gesagt nicht besonders begrüßt, da ich mir bei solchen Themen grundsätzlich einen frühzeitigen und offenen Austausch zwischen den Nachbarkommunen wünsche und auch den Investoren gesagt werden muss, dass hier eine Absprache mit bestehenden Angeboten in direkter Nachbarschaft mehr als wünschenswert ist.“

Die Bagger sind am Werk. Foto: Verena Parage

In einem von ihr gewünschten klärenden Gespräch mit dem Bad Wildbader Bürgermeister Marco Gauger habe man „erste Gedanken zu möglichen Abstimmungen und auch zu einer Zusammenarbeit angesprochen“. Dabei sei es unter anderem auch um Themen wie gemeinsame Kommunikation oder Vermarktung gegangen. „Konkrete oder abgestimmte Vorschläge liegen mir bislang jedoch noch nicht vor. Bad Wildbad wollte sich hierzu wieder melden. Hier warte ich derzeit noch auf weitere Schritte. Ich möchte klarstellen, dass mir eine lösungsorientierte, transparente und faire Zusammenarbeit sehr wichtig ist“, so Zenker.

Beiden Standorten gerecht werden

Sie sieht „das neue Angebot in Bad Wildbad durchaus auch im Kontext einer gewissen Konkurrenzsituation aufgrund der räumlichen Nähe“. Gleichzeitig sei sie der Auffassung, „dass eine gute regionale Abstimmung grundsätzlich immer sinnvoller ist als parallele Entwicklungen ohne vorherige Koordination“. Umso mehr hofft sie, „dass sich hier im weiteren Verlauf noch konstruktive Ansätze entwickeln lassen, die beiden Standorten gerecht werden können“.

Die Saison in Enzklösterle sei „sehr gut“ angelaufen. „Unser Adventure-Golfpark wird von Einwohnern, Gästen aus der Region und von Urlaubern gleichermaßen sehr gut angenommen und ist ein fester Bestandteil des Freizeitangebots in Enzklösterle“, so Zenker weiter. Der Adventure Golfpark werde jedes Jahr zum Saisonstart „mit großem Engagement überarbeitet, gepflegt und weiterentwickelt“ – gemeinsam durch die Pächterin, den Bauhof und viele engagierte ehrenamtliche Helfer. „Auch in diesem Jahr wurden wieder Bahnen überarbeitet, einzelne Elemente erneuert, neue Attraktionen integriert und Pflanzbereiche neu gestaltet“, so die Bürgermeisterin.

Preisgestaltung „sehr familienfreundlich“

Natürlich blieben bei einer stark frequentierten Freizeitanlage Gebrauchsspuren nicht aus – „das ist normal und gehört dazu. Entscheidend ist jedoch, dass die Anlage kontinuierlich instandgehalten und während des laufenden Betriebs bei Bedarf auch sofort repariert und angepasst wird.“

Zenker zeigt sich sehr zuversichtlich, „was die Attraktivität unseres Adventure-Golfparks betrifft“. Mit der Lage, der direkten Anbindung an die Haltestelle, dem angrenzenden Biergarten sowie dem gesamten Umfeld sei die Anlage „ein echtes Kleinod in unserer Region – ich würde sagen eine kleine Perle des Nordschwarzwalds mit hohem Freizeit- und Wohlfühlcharakter“. Genau diese Kombination mache den Standort für Familien, Gruppen und Urlaubsgäste besonders interessant.

Auch im Hinblick auf die Preisgestaltung sieht sie den Standort in Enzklösterle „sehr familienfreundlich“ aufgestellt. „Nach dem, was ich bislang aus verschiedenen Rückmeldungen gehört habe, bewegt sich die neue Anlage in Bad Wildbad hier in einem anderen Preissegment“, teilt sie mit. Letztlich werde der Gast entscheiden, welches Angebot für ihn das passende ist – „das wird sich im Laufe der Zeit zeigen“, so Zenker.