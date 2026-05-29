Adventure-Golfpark Bad Wildbad: Zenker hofft auf konstruktive Ansätze auch für Enzklösterle

Die Arbeiten laufen – doch der Adventure-Golfpark in Bad Wildbad stößt nicht überall auf ungeteilte Zustimmung. Leise Kritik kommt etwa aus Enzklösterle.
Der neue Adventure-Golfplatz auf dem Bad Wildbader Sommerberg schreitet voran. Mittlerweile wird bereits gebaut. Das bestätigt auch Anna-Maria Daiminger von der Erlebnis-Akademie, die in Bad Wildbad bereits den Baumwipfelpfad und den Abenteuerspielplatz betreibt und jetzt die neue Attraktion baut: „Die Bauarbeiten laufen, wir befinden uns aktuell in Bauabschnitt eins.“