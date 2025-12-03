Adventszeit in Simmersfeld: Beim Weihnachtsmarkt schaut auch der Nikolaus vorbei

Viel geboten war beim 14. Simmersfelder Weihnachtsmarkt, der am Sonntag viele Besucher anlockte.

Der Weihnachtsmarkt in Simmersfeld wurde am Sonntag zum zweiten Mal auf dem Schulhof der Albblickschule ausgetragen. Das Wetter spielte leider nicht so mit wie im Jahr 2023, als schönes Winterwetter mit Schnee geboten war, heißt es in der Pressemitteilung. Doch trotz immer wieder aufkommendem Nieselwetter kamen hunderte Besucher aus der Gemeinde Simmersfeld und der näheren Umgebung zum Weihnachtsmarkt.

18 Marktbeschicker Mit einem vielfältigen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten, handgemachten Unikaten, Marmeladen, Likören, Weihnachtsbasteleien und vielem mehr wurden die Gäste von den 18 Marktbeschickern bestens versorgt.

Nikolaus schaut vorbei

Offiziell eröffnete Bürgermeister Jochen Stoll um 11.45 Uhr mit einer kleinen Ansprache den Weihnachtsmarkt. Zum Auftritt der Kinder vom Kindergarten „Albblickzwerge“ kamen um die Mittagszeit viele Eltern und Großeltern und besuchten die Veranstaltung. Natürlich durfte auch der Nikolaus nicht fehlen. Immer wieder schaute er bei den Kindern vorbei und überreichte ihnen Süßigkeiten und Mandarinen.

Auch wenn es häufig nieselte, kamen viele Besucher zum Simmersfelder Weihnachtsmarkt. Foto: Jochen Müller

Gegen 13.30 Uhr folgte der Auftritt der Grundschüler der Albblickschule. Unter musikalischer Begleitung von Rektorin Simone Ziefle wurden von den Schülern vier Weihnachtslieder dargeboten.

Gemeinsames Singen

Am Nachmittag wurde der Weihnachtsmarkt musikalisch vom Posaunenchor Simmersfeld umrahmt. Eine kurze Andacht von Dirigent Berthold Waidelich und das gemeinsame Singen von „O du fröhliche“ rundeten den Auftritt ab.

Von den Erzieherinnen des Kindergartens „Albblickzwerge“ wurde ein Fragespiel für die Kinder ausgearbeitet. Hierbei mussten die Kinder diverse Fragen zum Simmersfelder Weihnachtsmarkt beantworten. Der Nikolaus zog aus allen richtigen Antworten drei Gewinner. Susanne Lutz-Greule, die Leiterin des Kindergartens „Albblickzwerge“, überreichte ihnen anschließend zwei Spielwarengutscheine im Wert von 25 Euro und ein Spiel. Die Freude bei den Kindern war groß.