Adventszeit in Simmersfeld: Beim Weihnachtsmarkt schaut auch der Nikolaus vorbei

Viel geboten war beim 14. Simmersfelder Weihnachtsmarkt, der am Sonntag viele Besucher anlockte.
Der Weihnachtsmarkt in Simmersfeld wurde am Sonntag zum zweiten Mal auf dem Schulhof der Albblickschule ausgetragen. Das Wetter spielte leider nicht so mit wie im Jahr 2023, als schönes Winterwetter mit Schnee geboten war, heißt es in der Pressemitteilung. Doch trotz immer wieder aufkommendem Nieselwetter kamen hunderte Besucher aus der Gemeinde Simmersfeld und der näheren Umgebung zum Weihnachtsmarkt.